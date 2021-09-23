手機曾被指設後門 小米稱重視客戶私隱

所謂「後門」，其實是遠端管理程式，讓編寫軟件的人可以更方便地修改或更新程式源始碼，許多軟硬件其實都有安裝，不限於中國製造的產品。不過，不法之徒也可利用那些程式遙距竊取密碼或個人資料、「騎劫」電腦，甚至監看熒幕。有專家指出，由於中國政府可按2017年通過的《國家情報法》，要求中國公司配合情報部門的工作，令人擔憂中國製網絡設備變成威脅。

無痕模式仍傳數據

美國福布斯網站去年4月發表文章，指有網絡安全研究人員發現其小米Redmi Note 8智能手機記錄了他打開過哪些文件夾，以及瀏覽過的所有網站，即使他已使用「無痕」模式，並會將數據發送到小米租用的遠端伺服器上，顯示手機是「一個具有手機功能的後門」。小米公司當時表示，私隱和安全是該公司的頭號大事，聲稱該公司嚴格遵守有關用戶數據私隱問題的當地法律。除了手機，美國情報官員長期以來質疑華為擁有後門，可獲得在其構建和維護的網絡上流動數據，特朗普政府更借此游說盟友在構建5G網絡時封殺華為設備。華為則堅稱並不向中國政府負責，也不會對客戶進行監控。

（紐約時報/BBC）