憂小米機蒐用戶數據 立陶宛籲國民棄用 能審查文字 名單涉「自由西藏」、「台獨萬歲」

國防部分析3款國產手機

立陶宛國防部轄下的國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）調查的3款手機，分別為小米「Mi 10T 5G」、華為「P40 5G」和OnePlus「8T 5G」。周二（21日）發表的報告指，小米手機的程式內置文字審查功能，名單現有449組中文詞彙，詞彙涉及內地敏感議題，包括「自由西藏」、「民主運動」和「台灣獨立萬歲」等，而名單正持續更新。報告指雖然該功能在歐盟地區及立陶宛內並沒有啟動，但小米可以在任何時候在沒有通知用戶的情况下遙距啟動此功能。調查發現，小米手機會透過瀏覽器程式蒐集手機和用家數據，再傳送到一個Google分析帳戶及中國內地的伺服器。

另外，當用戶選擇使用小米的雲端服務時，手機會將一個加密SMS信息傳送到小米位於新加坡的伺服器。報告作者之一的巴克西（Tautvydas Baksys）稱，信息發出後，裝置不會知會用戶。

華為：不會把用戶資料外傳

調查亦發現華為手機有一個安全缺陷，會經常在用戶搜尋應用程式時，重新定向（redirect）到一些有問題的替代程式；但調查未在OnePlus手機發現到問題。

立陶宛副國防部長阿布克維丘斯（Margiris Abukevicius）稱：「我們的建議是不要購買中國手機，和盡快丟棄已擁有的中國手機。」他又指事件對於立陶宛以至所有使用小米設備的國家都同樣重要。

小米未有回應路透社的查詢；華為位於波羅的海地區的代表向波羅的海通訊社（BNS）表示，他們的手機並不會把用家的資料傳出去。

立陶宛公布涉及中國手機私隱安全風險之際，正值兩國關係緊張之時。立陶宛與中國大陸有邦交，立陶宛外長今年6月底表示計劃在台灣等地設立辦事處後，台灣在7月宣布將正式成立「駐立陶宛台灣代表處」。事件引起大陸不滿，在8月宣布召回駐立陶宛大使，而立陶宛駐華大使及後亦被召回國。

兩國關係趨緊張 早前互撤大使

立陶宛國會又通過批評中國大陸的決議，譴責其新疆政策，並要求對華為下達禁令。《金融時報》昨日指出，立陶宛等中東歐國家對中國大陸日益疑慮，轉而向台招手。

另外，立陶宛昨日宣布向台灣捐出23.59萬支牛津-阿斯利康疫苗，10月中赴運。

（路透社/The Record/福布斯/金融時報）