柬國少年被捕3月未見家人 聯國要求釋放

患自閉症 父親為反對黨高層被扣押

據其家人所指，被捕的角索萬蔡（Kak Sovann Chhay，音譯）患有自閉症，平時與家人交談也只說一兩個字，但他對政治和柬埔寨歷史很感興趣。其父親角康菲亞（Kak Komphear）是被當局列為非法的柬埔寨救國黨（CNRP）高層成員，他曾帶兒子參加黨活動。角康菲亞與逾150名反對派人士被指煽動推翻總理洪森領導的執政黨面臨閉門審訊，現被還押。今年6月，角索萬蔡在Tg群組與人爭執後被捕，具體談話內容不詳，但其母親稱，群組內一名親執政黨成員斥角索萬蔡的父親是叛徒，令他憤怒回應。據角索萬蔡的律師稱，群組中的男子是住在加拿大的柬埔寨人，那人將有關信息轉發給當局後1小時，約20名警員就包圍角索萬蔡的家，當中6人沒搜查令入屋帶走角索萬蔡。他被指侮辱國家領導人，遭控告煽動和侮辱公職人員罪，面臨最高兩年監禁。他現正關押，但近3個月未見過家人。

Tg群組柬僑「篤灰」 20警包圍家帶走

聯合國柬埔寨人權狀况特別報告員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）與另外3名聯合國專家本月初表示，角索萬蔡在沒有律師或監護人情况下被審問，敦促當局盡快釋放他，並確保其人權獲保障。角索萬蔡並非首次被捕，去年10月他因爬上CNRP前總部取下旗幟被捕，兩日後「公開道歉」獲釋；今年4月他被兩名騎電單車的男子用磚扑頭受傷送院，施襲者仍在逃，但犯案手法與最近針對反對派支持者的襲擊相似。

（BBC/法新社）