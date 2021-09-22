歐盟統一表態撐法國 德：須團結加强主權

歐盟成員國外長周一趁聯合國大會期間舉行閉門會議，討論AUKUS危機。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利會後表示，外長們對法國表示明確支持，坦言歐盟被澳洲取消潛艇協議的宣布殺個措手不及，並說達至印太地區和平穩定，需要「多些合作，多些協調，少些分化」。

法：「身為歐洲人」堅定應對AUKUS危機

德國歐洲事務國務部長羅特（Michael Roth）周二在布魯塞爾開會前表示，AUKUS事件是歐盟內部遇到的另一次警醒，有必要探討如何加強自身主權，不能單單依賴他人，成員國須在外交和安全政策統一口徑。他表明歐盟須跟涉事各方商討，儘管顯然不會容易，但需要重建失去的信任。法國歐洲事務國務秘書博納（Clement Beaune）則稱，事件「造成違反信任」，強調「不是作為法國人，而是作為歐洲人」須保持堅定，因為這是盟友合作的方式。被問及法國會否要求暫停歐盟跟澳洲的貿易談判，博納確認這是歐盟內部「必須一同商討」的事項。但瑞典歐盟事務大臣達爾格爾明言，不認為要就事件重構歐盟貿易政策。澳洲貿易部長特漢周一稱新一輪談判會如期在下月12日舉行。另外，澳洲總理莫里森昨日表示不會在聯大期間與馬克龍會談，說「此刻未有這個機會，但肯定總有機會」。

法擬阻歐盟對美澳會商項目

美國是法國另一遷怒對象，法國日前要求歐盟押後原定下周三（29日）在美國匹茲堡舉行的歐盟與美國貿易與科技會議（TTC），直到美國對AUKUS事件作出清楚完整交代。歐盟內部市場與服務專員布雷頓周一接受《金融時報》訪問時拒絕透露會議會否延期，但警告跨大西洋關係的確「有些甚麼破裂了」，歐洲更出現支持對一切重新評估的呼聲。但法新社指，波羅的海國家或反對延期。

（路透社/法新社/衞報/金融時報）