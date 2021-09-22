前特工毒殺案 歐洲人權法院判俄涉責

法院：證據確鑿 克宮斥無根據

利特維年科是俄國聯邦安全局（FSB）前特工，2001年獲英國政治庇護後，替英國情報機關軍情六處（MI6）工作，經常嚴厲批評普京政府。2006年10月底他在倫敦一間酒店與兩名俄羅斯人見面，喝茶後病倒，後驗出中了放射物「釙210」（polonium-210），20多天後不治身亡。英方調查指利特維年科被暗殺，或獲普京批准，由FSB執行。另外，英國警方周二指俄羅斯男子謝爾蓋耶夫（Denis Sergeev）涉及2018年俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女在英國遭神經毒劑襲擊案，將面臨企圖謀殺等控罪，令涉及此案俄羅斯人增至3名。

（路透社/法新社）