中情局長月初秘訪印度 隨行官員現哈瓦那綜合症

2016年底，美國駐古巴首都哈瓦那的外交人員報稱出現身體不適，至今已有約300名外交人員和其家屬在俄羅斯、中國和奧地利等國家先後報稱出現頭痛、暈眩、疲累、心、焦慮、認知困難和失憶等症狀，美方將之綜合名為「哈瓦那綜合症」，認為可能是敵對者利用能量波襲擊。

伯恩斯大怒 官員憂行程泄密

美國副總統賀錦麗上月訪問越南前，也因多名隨行人員在出發前通報出現哈瓦那綜合症症狀而延誤行程。

報道引述一名消息人士稱，印度的事件讓伯恩斯怒氣冲天；另兩名消息人士表示，中情局有官員把這宗事件視為給伯恩斯的明確信息，就是沒人真正安全，包括那些直接效力於美國情報首長的人。伯恩斯今次的行程相當保密，美國官員深感擔憂的是，下手者為何會知道這次的行程，以及是如何策劃襲擊。

（CNN/中央社）