杜魯多連任加總理 維持少數派政府

稱選民明確授權 將帶領度新冠困境

杜魯多8月突宣布提前兩年大選，盼押注選民肯定其抗疫努力和全國新冠疫苗接種率高，爭取為自由黨取得過半議席，擺脫少數派政府格局，享有更大政治授權。但在點算98%選票後顯示，下議院338個議席中，自由黨在158個選區領先，未達過半所需的170席，保守黨則有119席，整體結果與2019年大選幾乎相同，自由黨選前以155席對119席力壓保守黨。

保守黨認輸 普選票料贏

連任的杜魯多昨發表勝利演說，稱選民明確授權自由黨帶領國家度過疫情及走向更光明的日子。但自由黨只能再組少數派政府，未來仍須依靠新民主黨等在野支持來通過立法。保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）承認落敗，但該黨預計能贏得普選票，獲34%總票數，超越自由黨的32%，但後者支持者主要集中在議席更多的城市地區。

奧圖爾強調全國支持率有所增加，只是仍要做得更多。他又批評杜魯多在第四波疫情下花費6億加元（約36.6億港元）提早大選，最終選民還是選擇將他送回少數派政府。

現年49歲的杜魯多2015年登上總理之位，但自由黨在2019年大選失去多數派地位。溫尼伯大學政治學系教授馬蒂厄（Felix Mathieu）稱，杜魯多或因錯失建立多數派政府，繼續面對黨內對其領導地位的挑戰，少數派政府能維持多久仍有待觀察。今次是加拿大自2004年以來第5屆少數派政府，以往這些例子執政都不超過兩年。

（法新社/路透社/衛報）