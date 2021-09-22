二氧化碳生產成本增 英恐現食物短缺

英國肉類加工商協會（BMPA）警告，目前的二氧化碳庫存用光後，英國14日內將出現新鮮食品短缺危機。BMPA總裁艾倫（Nick Allen）向英國廣播公司（BBC）表示，消息公布後他們收到大量電話查詢，顯示零售商十分憂慮。英國零售商協會周一呼籲政府介入，確保二氧化碳供應，避免對食物供應造成嚴重衝擊。英國的食物供應商已因貨車司機短缺和物流鏈等問題受到打擊。

英商業大臣與美企達復產協議

英國商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）昨天與CF Industries代表開會後，就英國廠房恢復生產二氣化碳達成協議。另外，挪威肥料巨擘Yara亦表示，由於天然氣漲價，其在歐洲的阿摩尼亞產量減少四成，寧願依賴千里達、美國、澳洲等地的廠房供應歐洲需求。Yara行政總裁表示，在歐洲生產阿摩尼亞已經變得無利可圖。

（BBC/CNN/天空電視台）