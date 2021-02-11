歐洲天然氣價格飈 矛頭指向俄羅斯 美質疑涉「北溪2號線」施壓 IEA促俄增供應證可靠

歐氣價今年升逾兩倍半 各國出招救急

歐洲天然氣價格標準荷蘭TTF天然氣期貨，周一（20日）升至每兆瓦時73.150歐元，徘徊上周歷史高位，該價格自1月以來已累計升逾250%。歐盟能源部長本周開會商討各國應對方案。部分國家已出招嘗試降低消費者負擔：法國為低收入家庭各給100歐元電費補貼；意大利斥資10億歐元直接干預能源市場，以降低消費者價格，料本周再推出45億歐元電費補貼；西班牙計劃從能源公司利潤分配26億歐元給消費者，並在冬季減電稅。另外，英國有小型電力供應商因氣價急升破產，政府正考慮向能源公司提供緊急貸款，助其接手破產公司的客戶。

挪威能源公司Equinor宣布，周五起會提升兩個北海氣田的產量，增加對歐洲供氣。挪威雖是歐盟第二大天然氣供應國，但以2019年計，俄羅斯進口比例達41%，遠高於挪威的16%。

美國國務院能源安全高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）周一警告，若今年冬季冷於平均水平，歐洲部分地區恐不夠天然氣供暖。

霍克斯坦指出，俄羅斯對歐供氣「與過往幾年或其能力相比，都低得令人難以理解」，質疑俄方試圖施壓歐盟支持「北溪2號線」。該管道容許俄國繞過東盟直接向德國輸送天然氣，被批評不符歐洲氣候目標，更可能加強俄國對歐洲的經濟和政治影響力，美國一直反對，直至7月底才在德國總理默克爾訪美後妥協讓步。

嚴冬消耗俄企減供 歐難填天然氣庫存

是次天然氣價格急升背後原因複雜，首先歐洲上個冬季異常寒冷，消耗大部分天然氣儲備，經歷廿年來最冷的4月，也無法在春夏季補滿儲備。液化天然氣（LPG）本來有助平衡市場，但亞洲對此需求上升，許多供應商轉向價格較高的中國、韓國和巴西等地，拖低歐洲多地輸入量。另一關鍵在於俄羅斯供應。大宗商品情報服務商ICIS在8月分析，連接俄歐的亞馬爾天然氣管道，最西點輸送量8月中曾降至每天2000萬立方米，較7月底的4900萬立方米或正常水平的8100萬立方米明顯下降，惹外界揣測。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）當時以預防性維修和秋冬準備工作為由回應。

面對俄國填滿國內儲備的需求增加，Gazprom拒絕出售現貨市場用於加滿儲備的短期供應，又將其歐洲儲備設施降至低水平，但被質疑是莫斯科刻意限制出口，以證明「北溪2號線」作用。歐洲議會40名成員上周五促請調查Gazprom行為有否促成價格飈升。該公司則主張有履行所有長期供應合約。跨大西洋國安倡議組織「保障民主聯盟」學者貝爾齊納認為，今次事件顯示歐洲對俄國天然氣的依賴，又指俄國有很大空間在不越過底線下為難歐洲，情况如「溫水煮蛙」。

（金融時報/CNBC/彭博社/德國之聲）