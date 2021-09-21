俄國會選舉舞弊聲四起 親普京政黨得票遜上屆

得票未過半 維持三分之二議席

今次選舉共有14個政黨參與，選民投票選出450名國會議員。已點選票結果顯示，統一俄羅斯黨獲49.6%選票，較2016年國會選舉的54.2%少約5個百分點，共產黨得票約19.2%排第二，較上屆增加近6個百分點。統一俄羅斯黨總委員會秘書圖爾查克稱，其黨在國會450個議席中取得315個，並在地方選舉中勝出39個選區，聲言該黨取得「令人信服、乾淨的勝利」，過程並無重大違規行為。

共產黨得票增至兩成 排第二

不過，在囚反對派領袖納瓦爾尼的盟友質疑有大規模選票造假情况，尤其在莫斯科電子投票結果一再延遲公布。納瓦爾尼發言人亞爾米什說：「這確實令人難以置信，我還記得2011年的感覺，當時他們偷走了選舉，現在也是這樣。」

英國廣播公司（BBC）指出，今次看來並非公平選舉，先是包括納瓦爾尼支持者在內許多反對派政客及社運人士被禁參選，當局亦以新冠疫情為由延長投票時間到3天，批評者質疑此舉欠透明度，且易被濫用。全國各地亦出現投票違規報告，被俄當局視為「外國代理人」的獨立投票監察組織Golos指出，截至周日傍晚，追蹤到有逾4500宗投票違規報告，包括威脅選舉觀察員及偷塞假選票等，亦收到不少民眾稱被僱主強迫投票的投訴。選舉委員會則稱，在8個地區錄得23宗偷塞假選票（將一堆堆選票放入投票箱），這些投票結果會被視為無效。

4500違規報告 如偷塞假選票

對於統一俄羅斯黨在今次國會選舉得票遜上屆，分析指選民不滿生活水平下降、納瓦爾尼被指控貪污，以及反對派提出的「精明投票」（配票）策略，均削弱其支持率，但現年68歲的普京個人仍廣獲支持，被認為能站出來抗衡西方，恢復民族自豪感。自1999年起，普京一直以總統或總理身分掌權，他暫未宣布會否競逐2024年總統大選。

（BBC/路透社）