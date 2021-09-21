讀賣：自民黨總裁選舉料須次輪投票

河野太郎領前 難首輪奠勝

《讀賣新聞》電話訪問了全國47個都道府縣有權投票的自民黨員，獲1514人回應取態查詢。結果顯示，41%表示會投給行政改革擔當相河野太郎，22%支持前外相岸田文雄，獲前首相安倍晉三力挺的前總務相高市早苗以20%列第3，前總務相野田聖子以6%居第4；換算計河野在382張黨員票可奪177票，岸田、高市和野田各得94票、86票和25票，這不包括11%未決定意向者。《讀賣新聞》又訪問自民黨國會議員取態，382人中有379人回覆，支持岸田、河野、高市和野田的人數分別是94、83、71和16，尚有三成議員未有決定。從上述兩項調查合計，獲最高支持的河野也拿不到四成選票，意味須進入第二輪投票。

自民黨現有382位國會議員，加上與議員票同票數的382張黨員票，總裁選舉第一輪總票數為764票。第二輪議員票不變，但黨員票會銳減至47個都道府縣各一張共47張，總計429張，故議員票屆時會成決勝關鍵。

（讀賣新聞/中央社）