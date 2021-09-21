美再查3000萬涉問題氣袋汽車 牽連約20間車廠

路透社周日（19日）引述政府文件披露當局展開有關工程分析調查，涉及的3000萬輛汽車在2001年至2019年生產，NHTSA在文件中指這批汽車在生產時安裝了相關安全氣袋充氣機，或在早前召回維修時安裝了這些充氣機。生產有關汽車的車廠品牌包括本田、豐田、日產、福特、通用汽車、Tesla和法拉利等。

由於高田安全氣袋充氣機在罕見情况下，會彈出金屬碎片造成致命事故，過去10年美國已召回逾6700個安全氣袋充氣機，全球召回數目更逾1億個，為歷來最大規模汽車安全召回事件。路透社指全球有最少28宗相關死亡事故，19宗在美國發生，逾400人受傷。

罕見情况：彈金屬碎片致命

NHTSA在最新文件稱，這3000萬輛汽車的氣袋充氣機配有乾燥劑（desiccant），而目前雖沒發現安全風險，但仍需評估那些未被回收的具乾燥劑充氣機的風險。NHTSA今年較早時指，氣袋充氣機爆炸並彈出金屬碎片，是因為推進劑長期曝露於高溫及潮濕環境下分解所致。

（路透社）