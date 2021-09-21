法明年大選 美料馬克龍擺姿態造勢

馬克龍自上台以來致力提升歐洲在國際間的地位，包括直指歐美核心軍事聯盟北約已經「腦死亡」，建議歐洲應該減少依賴美軍，並組建歐洲軍隊。法國在印太地區內擁有龐大屬地網絡，馬克龍致力要在印太地區擔當重要角色，但在圍堵中國時不忘避免美國式地刺激中國，在對華立場上要擁有獨立的歐洲態度。

分析：法猜疑AUKUS搗亂印太布局

英國《獨立報》駐法國特派員里茨菲爾德（John Lichfield）在法國新聞網Local發表評論文章指出，法澳舊協議600億歐元的開支中只有80億歐元會用在法國身上，其餘大部分都會花在美國武器、高科技儀器和澳洲的人工成本上，顯示美國公司在舊協議中所賺的較法國本身還多，質疑今次美澳合作只是單純金錢利益。他指出，法國質疑美英澳的AUKUS同盟是經過精心策劃刻意打擊法國在太平洋野心之舉。

失合約被背棄成選舉助力

美國《華盛頓郵報》周日引述美國官員稱，他們對法國反應之強烈感到驚奇，認為與法國明年大選，馬克龍要尋求連任有關。他們指出，國防工業對法國十分重要，法澳潛艇協議拉倒對經濟是重大打擊，法國政府有需要向國內選民展示不滿。《今日以色列報》（Israel Hayom）駐德國柏林特派員貝克（Eldad Beck）亦稱，損失軍事合約和被盟友背棄，成為馬克龍為未來選舉改變風向的機會。

美官員信美法關係將回暖

白宮和國務院官員相信，美法關係在法國充分表達不滿後將回暖，並預計法國大使將在幾星期內返回華盛頓，又稱召回大使之舉不應被解讀為雙邊關係的重大轉變。不過，報道引述美國外交人士稱，華府並不願意得失法國，一來德國總理默克爾即將離任，英國又已脫離歐盟，拜登與馬克龍之間的關係，已變成美歐聯盟中極重要一環。

（華盛頓郵報/Local.fr/獨立報）