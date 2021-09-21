瑞士改購美戰機 法軍備出口再受挫 瑞媒：法瑞峰會取消 兩國政府：只是時間待定

瑞士《周日晨報》（Le Matin Dimanche）和《周日報》（SonntagsZeitung）報道，法國決定取消原定11月馬克龍和帕姆蘭（Guy Parmelin）的會晤。兩報引述外交消息人士稱，法國之所以取消會議，因為瑞士6月在購買36架美國洛歇馬丁F35A戰機之前的談判方式，讓法方感到憤怒。消息人士透露，巴黎指控瑞士國防部在決定購買美製戰機後，仍然繼續與法國「陣風」戰機（Rafale）製造商達索航空（Dassault Aviation）等製造商談判。

瑞有決定仍談判 惹法不滿

法國政府和帕姆蘭的經濟部辦公室均否認取消會議，強調日程尚未安排完成。總統府愛麗榭宮表示：「這場會議從未取消，更不可能因為上述原因而取消。」但愛麗榭宮表示，馬克龍今年初原則上同意與瑞士總統會面，瑞士提議在11月舉行，但「我們在夏天告訴他們，11月情况複雜」，指會面最後日期「尚未敲定」。帕姆蘭的辦公室也堅稱，雙方會晤時間還不確定，因此不算「取消已確認的約定」，又強調會議並非「國是訪問」，只是「總統之間的工作會晤」。

法防長取消與英防相會談

澳洲上周四（16日）宣布取消與法國海軍集團建立常規潛艇艦隊的合約，並改為建造至少8艘採用美國和英國技術的核動力潛艇，惹來法國強烈反彈，炮轟此舉是「背後捅刀」，並召回駐美、澳大使抗議。

英國《衛報》較早時報道，法國防長帕利與英國防相華禮仕原訂本周在倫敦的會面已經取消。路透社引述消息人士確認，並指是帕利的個人決定。彭博社報道，英國首相約翰遜在前往美國紐約準備出席聯合國大會途中嘗試緩解法國的不滿，說法國毋須對美英澳合組的AUKUS同盟感到憂慮，說：「我們對法國的愛是根深柢固的。」

法國政府發言人周日確認，馬克龍未來數日應邀跟拜登通電話，屆時會要求拜登就潛艇合約風波作出解釋和澄清，同時指法國正在等待與澳洲討論相關的違約條款和對法方的賠償等問題。

法官員：6月峰會澳僅提憂慮

一名愛麗舍宮官員昨日向路透社指，馬克龍跟澳洲總理莫里森6月15日在七大工業國集團（G7）峰會後的晚餐會晤上，莫里森確提出澳洲的憂慮，但從未提及考慮撕毁合約，雙方同意繼續合作，馬克龍隨後致函詳盡回應對方憂慮。另一名愛麗舍宮官員稱，澳方從未向法方提出正研究潛艇項目的替代方案。

澳洲副總理喬伊斯周一表示，澳洲在兩次世界大戰中，已透過犧牲澳洲士兵證明對法國的感情，毋須再證明一次。貿易部長特漢同日稱，希望下月到法國出席經合組織會議時能與法國對等官員見面，尋求化解緊張關係，並稱相信事件不會影響兩國貿易和歐盟-澳洲貿易談判。

然而，歐洲議會貿易委員會主席朗格表明，儘管不認為歐-澳貿易談判應結束，但肯定已變得「遠更複雜」，他指歐盟成員國作出讓步的意願很可能「頗為有限」，尤其是法國以及在農業範疇。

（法新社/路透社/衛報/彭博社）