廿年女權發展恐盡喪 阿富汗女性，續打未完的仗

直至得到本該屬於我們的東西，包括女童的一般教育權及婦女工作權。」

阿富汗武裝組織塔利班上月控制首都喀布爾後，23歲的杜拉尼（Pashtana Durrani）在社交平台寫道。

她在阿富汗推動女童教育，跟許多女權人士一樣，在塔利班回朝後開始在國內躲藏。

阿富汗變天令當地女性權利再受全球注視，焦點往往卻落在男性主導的政權或西方影響。

本報透過聯絡杜拉尼及一名前阿富汗婦女事務部官員，

盼探討阿富汗女性在這20年國家轉型的角色，

以及她們這場「未完的仗」如何打下去。

【塔利班復辟系列之五】

明報記者 陳籽穎

廿年教育轉型 造就新一代女性

29歲的賈利勒（Hosna Jalil）今年6月卸任阿富汗婦女事務部副部長，赴美攻讀碩士，塔利班上月中攻進喀布爾時，她不在國內。她心疼自己認識的女權人士都急於在網上刪除數碼足迹，「刪除她們過去廿年達到的事」。儘管擔心個人言行可能牽連她認識、仍身處阿富汗的人，但她慨嘆只有自己這種身處國外的人，仍可為「那些刪除數碼足迹、因生命受威脅在躲藏的人發聲」。

塔利班在1996至2001年執政時，奉行嚴格保守的伊斯蘭教義，禁止女性工作或上學，外出須有男性監護人陪同並穿上罩袍，犯禁者遭公開施行鞭刑的場面並不罕見。賈利勒2001年時只有9歲，住在中部城市加茲尼。她自言較幸運，塔利班執政時仍可到清真寺讀宗教書籍，當時有西方非牟利組織秘密推行社區教育計劃，讓她們在清真寺看普通書籍，知道塔利班快來巡查時，就立即將書藏起；塔利班倒台後，女校逐步開放，「我們終不用為接受社區教育計劃擔驚受怕，可像世界各地的孩子一樣穿校服上學，那是我生命最美好的其中一天」。

她憶述最初的學生由9歲至40多歲都有，「現在回想起，我覺得是個美好的混合，大家都非常渴求知識，對部分人來說，上學可能無助就業或進入高等教育，因為已經太遲，但她們仍想學習」。她在國內讀至碩士，跟一些同輩都是家中近代首批接受高等教育的女性。

城鄉發展不均 地方NGO減差距

阿富汗2004年制定新憲法，列明「不論男女，阿富汗公民在法律前均享有平等權利和義務」，教育轉型可謂最顯著改變之一。美國國際開發署統計顯示，阿富汗學生數量由2001年的90萬名男學生，到2020年增至950萬人（同期全國人口由2100萬增至近3900萬），當中39%是女性。不過另邊廂，針對女校的襲擊不時發生，大多無組織認責，例如今年5月喀布爾女校遭炸彈襲擊，至少90死，當時政府指控是塔利班所為，塔利班則歸咎敵對組織「伊斯蘭國」（ISIS）。

除了安全威脅，女性教育另一難題是其發展高度集中在城市。杜拉尼一家在阿富汗內戰時遷到巴基斯坦，她在2017年返回阿富汗，遇到住在鄉村、當時是青少年的堂表姊妹，對方未曾上學，雖然識字但理解能力較弱。她協助對方閱讀並報讀學校時，驚覺在故鄉女童受教育的機會依然有限，於是她翌年到坎大哈讀大學時，決定休學一年並成立非牟利組織「學習」（LEARN），工作包括建立可離線使用的應用程式，內置達里語和普什圖語的閱讀材料。她與成員過去3年走進偏遠鄉村，向失學女童提供電子設備，盼助她們透過該應用程式學習並保持聯繫。

美國智庫布魯金斯學會去年的文章指出，阿富汗估計有76%女性住在鄉村。不少鄉村多年來受政府軍、塔利班及地方武裝勢力相互傾軋之苦，未受惠於社會發展，針對女性的肢體及性暴力依然猖獗，亦存在「名譽殺人」（即只要婦女的行為被認定為有損家族名聲，例如被強姦、拒絕指定婚姻等，均可能遭親人殺死）和童婚等問題，遑論興建學校。賈利勒稱，基於安全考慮，過往國際援助大多以有外國軍隊守衛的城市為中心。她稱自己擔任婦女事務部副部長期間，有特意將焦點放到鄉村，例如向針對婦女暴力較嚴重的省份投入更多資源，「平衡過去廿年（發展）的失衡」。

就像杜拉尼一樣，一些阿富汗女性和地方組織在鄉村默默耕耘，但隨着塔利班回朝，不少人被迫逃亡，組織運作大受影響，如《紐約時報》本月初報道，非牟利組織Women for Afghan Women多年來在全國設立32個庇護所，保護受虐婦孺，但因塔利班滋擾和安全憂慮，庇護所無法如常運作，重挫本已脆弱的婦女服務。

舊政府女性代表增 難改社會保守

阿富汗女性在過去廿年，甚至更早之前爭取權利（見另稿），一大難題是社會根深柢固的保守思想。當地女性權益受國際社會關注，但難言在國內能否獲同等重視，如聯合國婦女署等組織2019年初公布的民調顯示，三分之二的阿富汗男性受訪者認為「阿富汗女性享有太多權利」。

過去20年塔利班失勢期間，女性在阿富汗公共領域得以佔一席位，例如2004年憲法規定，下議院有27%議席預留給女性，與現時美國國會的女性比例相若。截至去年，阿富汗有21%公務員為女性，16%女性是高級管理層，賈利勒是其中之一。2018年，她以26歲之齡出任內政部副部長，是阿富汗首名出任內政部高級職位的女性，當時引起輿論熱議。

儘管女性代表增加，但在社會保守風氣下，她們實際話語權仍有限。賈利勒指當時每天都受到騷擾、被質疑靠不道德手法上位，其權力亦不及同級的男性副部長，但她認為一切都值得，盼自身經歷打破玻璃天花，鼓勵其他女孩將目光放遠。她的工作包括提高執法部門的女性比例，直至今年初轉到婦女事務部。她認為改變需時，但確實一步步取得進展。

隨着塔利班復辟，早期迹象顯示上述進展恐化為烏有。塔利班在談判以至現時臨時政府內閣都沒有女性代表，賈利勒曾任的婦女事務部不復存在，昔日負責執行嚴厲伊斯蘭教義的「懲惡揚善事務部」捲土重來，女性公民權利仍是未知之數。

塔利班漸見「反口」 廿年進程恐白費

談到阿富汗這廿年的變遷，賈利勒僅重複說了兩次：「一切都沒了。」她直言若外界相信塔利班所說的一切，「是他們自行選擇被塔利班操縱，但身為在塔利班統治下度過童年的人，我不會相信他們」。自塔利班重新掌權以來，杜拉尼是少數在國內公開接受國際傳媒訪問的女權人士之一，她多次質疑塔利班的承諾只是做給傳媒看，促領導層明確交代女性權利，又擔心一旦國際傳媒的注意分散到其他議題，塔利班就會故態復萌。

就着女性工作和學習的權利，塔利班曾稱女性可以在伊斯蘭教法許可的範圍內工作和讀書，但如何落實令人懷疑。塔利班表示女性可戴頭巾工作，毋須穿罩袍；只有出門3天或以上才須男性監護人陪同；女性可入讀大學，但男女須分班，被問及女性師資不足的問題，高官則稱可用布簾分隔或科技解決。據塔利班教育當局發給私立大學的指引，他們要求女學生戴上全臉面紗（niqab），但本月初大學開學時，不少相片顯示女學生只戴頭巾。

其他迹象卻令人憂慮，塔利班官員迄今只明確建議女醫護返回工作崗位，應對公共服務瀕臨崩潰的問題，另一高層上周初更稱女性不應獲准跟男性同場工作，被質疑如果落實，將變相禁止女性工作。無國界記者8月底發表報告，估計喀布爾700名女記者中，只有不足100人重返工作。

阿富汗戰爭告終 女性抗爭拒結束

美國上月底完成阿富汗撤軍，象徵將近20年的阿富汗戰爭告終，但對許多阿富汗女性來說，她們的抗爭並未結束，尤其是在自由度較大的環境下成長的一代。喀布爾等數個主要城市近日接連出現女性主導的小型示威，要求平等權利和讓女性加入政府，但大多遭塔利班迅速驅散，有女示威者稱被塔利班成員鞭打和辱罵。臨時政府本月8日開始運作後，即禁止未經批准的示威，令女性提出訴求更見舉步維艱。

身為大學生的杜拉尼截至上周仍未能返回校園，她在過去數周與「學習」成員用電話保持聯絡，希望盡快將更多女童納入其電子教育計劃，並繼續在網上募資，盼維持組織運作。賈利勒就認為，國際社會仍有巨大財政影響力，可向塔利班，甚至是被指支持塔利班的巴基斯坦施壓，但質疑國際社會不願這樣做。她誓言會返回阿富汗，「國家是我的身分，我永不會放棄我的身分」。

（阿富汗變天）