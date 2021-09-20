SpaceX「平民太空團」順利回航

「堅韌」號上周三（15日）從佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空，圍繞地球軌道飛行3日後，前日成功重返地球。機上載有4人，包括出資承擔今次「靈感4號」太空之旅的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、骨癌康復者阿西諾、社區學院教授普羅克特和數據工程師森布羅斯基。當4人步出太空船、登上直升機返回佛州前向現場直播的鏡頭微笑揮手。

太空船雖然成功重返地球，但SpaceX載人任務管理主管里德（Benji Reed）指太空船的廁所系統風扇和其中一個引擎的溫度感應器曾故障，及後已解決問題。「靈感4號」任務總監埃里克森（Todd Ericson）指乘員適應微重力環境時出現的「太空適應綜合症」不適程度，跟專業太空人經歷的幾乎相同。

（CNN/路透社）