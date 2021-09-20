澳高官：填空窗期 擬向美英借核潛艇

法續炮轟澳美 澳總理：明白失望

AUKUS宣布成立的同時，澳洲宣布會採用美英分享的技術建立核潛艇部隊，隨後取消原先跟法國達成的常規潛艇合約，惹來巴黎強烈反彈，更首度召回駐美國和澳洲大使回國。其中駐澳大使戴博離開前再炮轟堪培拉，「令我傷心的是我們認為我們是同伴，卻被背後捅刀」。法國外長勒德里昂則再次指摘澳洲和同意向澳方供應核潛艇技術的美國「表裏不一，嚴重違反信任和嚴重藐視」。

莫里森昨日重申理解法國對這決定感到失望，但強調須跟其他國家一樣，作出符合澳洲國防利益的決定；他上周五（17日）稱6月已向法國總統馬克龍就合約表達嚴重憂慮。

達頓稱理解法國為何生氣，但指澳洲數年來已向法國就潛艇合約一直表達憂慮，澳洲經審視後認為核動力潛艇是保障澳洲安全最佳選項。達頓與財長伯明罕分別透露，考慮暫時租借英美核潛艇作為短期方案，直至澳洲自家核潛艇付運——可能要等到2040年代。伯明罕相信這方案會有助訓練和資訊分享，以及提供平台以升級珀斯的基建，應付未來核潛艇部隊運作。

英外相訪美 料晤法外長

英國新任外相卓慧思周日展開訪美行程，預計會在出席聯合國大會期間跟勒德里昂會面。她在《星期日電訊報》撰文，強調AUKUS是英美澳3國為捍衛自由成立，反映英國對印太地區和平穩定的承諾。

（路透社/BBC/衛報）