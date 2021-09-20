美軍誤炸平民前數秒 中情局警告來遲

緊急通知或有兒童在車內

CNN報道指出，CIA的警告在美軍發射「地獄火」導彈與命中目標之際發出，不清楚美軍發動攻擊前有沒有按程序預先知會情報部門。只有在「瞬息萬變」、「不斷變化」情况下，身在戰場的美軍司令有權自行應變，毋須向上頭層層請示就可下令發動攻擊。在一些情况下，美軍可要求情報部門動用無人偵察機及其他資源監視目標，情報部門會即時與國防部分享數據，但最終發動攻擊與否，仍由地面部隊的司令決定。

有消息人士指，事件反映軍方和情報部門之間溝通出現問題，而美軍撤出阿富汗之後，拜登政府如何在阿富汗境內發動攻擊，變成迫在眉睫的問題，「究竟由國防部還是CIA負責？」

美軍上月29日聲稱以無人機擊殺武裝組織「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）一名炸彈客，粉碎襲擊計劃，但事後美軍被指實際上炸中了平民，造成10人遇害，包括7名小童。美國中央司令部司令麥肯齊終在上周五（17日）承認美軍當時所瞄準的車輛與ISIS-K無關，承認出錯並致歉。防長奧斯汀也道歉，表示已下令檢視修訂空襲流程。

美軍雖已為誤炸認錯，但死者家屬堅持向美國追究到底，要求賠償甚至協助他們離開阿富汗。美軍炸中艾馬爾‧哈邁迪（Ezmarai Ahmadi）兄長的車，死者包括艾馬爾的3歲女兒。他認為美軍僅是道歉並不足夠，要求美國調查誰決定發射導彈。

半島電視台報道，死者家屬表示希望美國賠償，與死者同住的家屬亦希望離開阿富汗以免勾起慘痛回憶。

（美國有線新聞網絡/半島電視台）