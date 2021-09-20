疫下提前大選 杜魯多惹反效果

民調：不同意大選比例升至68%

杜魯多宣布提前大選時，正值第四波疫情殺到，但當時他與自由黨的支持度高，民眾亦普遍支持政府應對疫情的手法。但隨着選舉進入直路，形勢開始逆轉，加拿大廣播公司（CBC）民調顯示，自由黨一度被保守黨反超，直至近日才收復失地，最新上周六（18日）數據顯示，自由黨以31.5%排第一，較保守黨僅高0.5個百分點。加拿大紐芬蘭紀念大學政治學教授馬蘭（Alex Marland）稱，杜魯多也許控制了選戰時機，但未能就為何要去投票提出「令人滿意的論述」，令選民「變得煩躁沮喪」。

保守黨黨魁奧圖爾主動出擊應對潛在弱點的策略，也許是另一因素。馬蘭形容自由黨的競選策略是將任何保守黨領袖描繪成有隱藏動機的政治妖怪，但奧圖爾早早表態支持性小眾權利、墮胎權等，以釋除選民疑慮，試圖擴大民眾對保守黨的支持。馬蘭認為，當保守黨毫不迴避地處理這個弱點時，嚇走左翼選民的「威力」就會大減。

自由黨與保守黨支持度收窄之際，新民主黨亦有機會成為大選造王者。該黨過去兩年支持杜魯多的少數派政府，今屆大選後或繼續維持這角色。黨魁駔勉誠不時用社交軟件TikTok拍片，點擊常過100萬。該黨積極利用其人氣爭取年輕選民支持，隨時𠝹走自由黨的票。

（BBC/路透社/CBC）