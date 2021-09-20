加拿大今大選 執政自由黨選情吃緊 對華強硬保守黨料添議席 中加關係勢受壓

杜魯多難擺脫少數派政府

加拿大多個民調反映，今屆選舉料無單一政黨可擁佔成為大多數黨所需的至少170席。兩大黨支持度徘徊於三成，但執政自由黨或許能以些微優勢壓倒由奧圖爾（Erin O'Toole）領軍的最大在野黨保守黨。民調網站338Canada預測，自由黨約可得147席，多保守黨約20席，但遜於目前所佔的155席。加拿大廣播公司（CBC）推測，執政黨有六成機會連任，但仍要組少數派政府。鑑於加國政治傳統，自由黨應不會拉攏第三黨合組多數派執政聯盟。印度裔駔勉誠（Jagmeet Singh）領導的中間偏左新民主黨可望贏逾30席，超越魁人政團躍升為第三大黨。

杜魯多上月15日宣布提前大選，原擬藉當時自由黨的高支持度爭取國會多數議席，以便推動疫後復蘇等政策。他2015年上台後在規管槍械、應對氣候全球暖化、增撥原住民事務經費以至過去一年控疫等議題的表現，普遍贏得民心。惟他屢被指置個人及政治利益於國家利益之上，新冠疫情未止之際提前大選，亦令許多民眾不滿，甚至損害投票意欲，間接利好保守黨。

儘管外交或對華政策並非大選重點議題，惟近年中加摩擦迭起，中國當局拘留加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗，被質疑是報復華為副董事長孟晚舟在加被捕，以至香港與新疆的人權問題等，杜魯多政府對華立場被政敵指為「軟弱」。奧圖爾質疑加拿大因杜魯多治下態度而被美英澳排擠出最近的AUKUS印太安全同盟，敦促他面對北京要「有腰骨」，禁止加拿大通訊網絡採用華為的5G設備。新民主黨則強調「將以強有力和連貫的戰略對抗中國，捍衛加拿大的利益」。

分析：新政府須明晰對華策略

卑詩大學公共政策與環球事務學院教授埃文斯（Paul Evans）在《東亞論壇》撰文分析，大選驅使加拿大各政黨不能再沉默，自由黨政府倘繼續執政，將無可避免要闡明對華戰略，以免再被斥對中方威脅言行軟弱。加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）亦表示，新政府需要有比現屆政府更清晰的對華政策。

（明報加東版/紐約時報/路透社/彭博社）