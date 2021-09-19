空中監視顯不足 「超視距」反恐成空談

美軍失地面支援 難蒐集阿富汗情報

外界一直擔心美軍撤出阿富汗後，當地會再次成為恐怖分子溫牀，但拜登政府多次淡化有關憂慮，拜登本人曾說：「我們已發展出超視距反恐能力，容許我們緊盯任何直接威脅。」所謂「超視距」模式，是指利用無人機、戰機和衛星尋找、追蹤並擊殺恐怖分子。

不過，新聞網站Axios的報道指出，美國在其他採用「超視距」模式行動的國家如也門、索馬里、伊拉克和敘利亞，都擁有一個情報網絡、附近有空軍基地，地面亦有一定模式的地方伙伴，但在現時塔利班控制的阿富汗，地面合作伙伴欠奉，中情局撤出時將所有人力資源抽走，最接近的空軍基地也位於波斯灣。報道指，拜登的國安團隊上月底與參議院兩黨議員開會時，就被質疑在阿富汗採用「超視距」反恐的成效。美軍上月底撤軍最後幾日的事態發展，包括今次誤炸、幾日前喀布爾機場造成182人死亡的嚴重恐襲，以至之後美國聲稱美軍面臨恐襲威脅卻沒有真正發生，都顯示「超視距」反恐的如意算盤難以打響。

追殺拉登成反面教材 專家：超視距「不切實際」

以往美國也嘗試以「超視距」方式反恐，例如恐怖組織蓋達1998年襲擊美國在非洲的兩座大使館，時任總統克林頓隨後下令用巡航導彈襲擊相信屬於蓋達的目標，結果其中一個是一家無辜的製藥廠，另一處雖是蓋達營地，但沒有擊殺到蓋達領袖拉登，還助長了他的名聲。3年後蓋達就對美國發動轟動世界的911襲擊。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）反恐專家瓊斯（Seth Jones）直言，以「超視距」應對恐襲威脅，是「絕對不切實際」。

（Axios/紐約郵報）

（阿富汗變天）