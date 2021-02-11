美國終改口 認「正義」空襲殺錯良民 撤出阿富汗前反恐殺10人 美媒指死者無關ISIS-K

懷疑攜炸彈 無人機殺組織義工

喀布爾機場8月26日發生自殺式炸彈襲擊，聚滿等候出國人士的機場閘口發生爆炸，造成接近200人身亡，包括13名美軍，事後極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）駐當地分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認責任。美軍隨後聲稱收到情報指機場會再遭襲擊。3日後，美軍在喀布爾發現一輛可疑白色豐車轎車，在追蹤8小時後，相信司機意圖攜帶炸藥襲擊機場，於是指揮無人機施襲，使司機艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）當場喪命。

美媒揭10平民遇害7名小童

美軍起初宣稱擊殺兩名ISIS-K成員，否認殃及平民，後改稱3名平民遇害。但《紐約時報》和《華盛頓郵報》隨後引述當地人和專家分析報道，事件實際上是誤炸，10名死者中有7名小童。

美軍一直否認，直至上周五（17日）防長奧斯汀終改口，承認經調查後證實艾哈邁迪是為非牟利組織「國際營養與教育」工作的義工，跟ISIS-K並無瓜葛，他當天的活動「完全無害」，亦不涉及國防部認為機場會遭受的即時威脅。奧斯汀稱就空襲遇害者的遺屬致以最深切哀悼，道歉並承諾從中汲取教訓。美軍中央司令部司令麥肯齊同日形容這次攻擊是「悲劇錯誤」，承認當天無人機所殺10人無一跟ISIS-K有關。事發當天稱攻擊行動「正義」的美軍參謀長聯席會議主席米利，發聲明強調，「在不斷變化的高度威脅環境裏」，當地指揮官們有「恰當授權和合理把握」肯定目標正確，但經深入後續分析的結論是殺了無辜百姓，承諾會盡力使事件全面透明。

防長道歉 下令檢視修訂空襲流程

奧斯汀稱已下令檢視軍方對無人機攻擊事件的調查內容，以判斷誰該問責，以及日後在下令攻擊的程序、流程上，要作出多大改動。路透社引述國防部官員指，未來下令空襲阿富汗（無論蓋達還是ISIS）權限不會再在區內美軍指揮官手上，而是需要包括身為防長的奧斯汀本人授權。

部分國會議員如今尋求了解事件。眾議院情報委員會主席希夫表示關注軍方在攻擊後的「即時透明度」，所作公開聲明是否包含了政府當時掌握的全部資訊。眾院情報及特種作戰小組委員會主席加列戈對事件表示「震驚」，盼國防部馬上簡報該次行動。

（紐約時報/CNBC/華爾街日報/路透社/法新社）

（阿富汗變天）