拜登上台後展洽商 美澳刻意瞞法逾半年

拜登：常規潛艇難助西方制華

報道提到，拜登曾向幕僚稱，這批法國潛艇無法穿越太平洋並突然出現在中國海岸對開，為西方增加軍事優勢。美方官員指，當拜登政府開始與英澳認真討論抗衡中國的策略，法澳潛艇合約已搖搖欲墜，常規柴油動力潛艇航行範圍有限，容易被中國發現，而且首批潛艇或需多15年才能下水，屆時已嫌落伍，顯然核潛艇是更好選擇。但美澳官員認同，法國倘若聞訊，勢必極力挽回這份歷來其一最大國防合約，故商定只由小撮官員參與核潛艇計劃。拜登6月在七大工業國集團（G7）峰會與馬克龍見面時，不但未提起計劃，同日更與莫里森和英國首相約翰遜進行三方會談，事後只發表含糊聲明。莫里森3日後跟馬克龍會面，他上周五稱當時曾提及取消合約的可能性，但法方堅稱莫里森沒表露重新考慮合約的迹象。同月稍後的美法外長會談，美國國務卿布林肯仍隻字不提。到8月底法澳外長和防長會談聯合公報，仍強調兩國潛艇計劃的重要性，但當時澳洲已接近與美英達成協議。

華府官員認應要求澳洲向法國坦白

法國駐美大使艾蒂安指上周三傳媒泄漏消息後才得知此事，到正式公布消息前數小時，才獲安排跟白宮國家安全顧問蘇利文對話。其他法國官員稱，他們一周前感到懷疑，嘗試聯絡布林肯和美國防長奧斯汀卻不獲回覆，又稱馬克龍上周三早上才收到莫里森致函告知。美方官員堅稱，不應由他們跟法國談論法澳之間的合約，但部分官員坦言，後悔沒堅持要澳洲更早對法國說實話。

（紐約時報）