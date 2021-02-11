抗議毁潛艇合約 法外長：行為在盟友伙伴之間無法接受 AUKUS風波升級 法首召回駐美澳大使

澳洲上周三宣布將在美英協助下建造核潛艇，翌日再確認退出於2016年與法國「海軍集團」達成、建造12艘柴油動力潛艇的合約，遭法國狠批在「背後插刀」。

視之取巧加入 法國聲明未提英國

法國外長勒德里昂上周五發表聲明，確認在總統馬克龍要求下，即時召回駐美國及澳洲大使艾蒂安（左圖）和戴博（右圖）磋商今次事件，這次罕見決定反映事態的「特殊嚴重性」。勒德里昂指，這種行為在盟友和合作伙伴之間無法接受，亦影響法國「對盟友、伙伴關係以至印太地區對歐洲重要性的一切概念」。聲明沒提及英國，路透社引述法國外交消息稱，法國視英國是投機取巧地加入計劃，認為「不需要與（駐英）大使磋商，以了解此事來龍去脈或得出任何結論」。

法國早在1778年與美國建交，儘管中間曾經斷交，但仍是美國歷史最悠久的盟友之一，法國外交官員稱，今次是法國首次以這種方式召回駐美大使。美國國務院發言人重申，法國是美國重要盟友，將在未來數天與法國接觸以解決分歧，並會在高官層面討論這個問題，包括下周召開的聯合國大會，屆時勒德里昂和美國國務卿布林肯都會出席。

美澳續試安撫 強調重視對法關係

澳洲政府對法國召回大使感遺憾。外長潘恩透過發言人指，澳洲是根據國家安全利益決定改建核潛艇，理解法國對決定深感失望，但強調澳洲重視對法關係，盼在其他議題繼續與巴黎接觸。

今次被視為法澳關係自1995年來的最低點，當時堪培拉召回駐法大使，抗議法國決定在南太平洋恢復核試。今次風波亦影響兩國關係其他層面，如負責歐洲事務的法國國務秘書博納稱，法國在現正進行的歐盟與澳洲貿易談判中無法信任對方。

法印太戰略受挫 輿論概嘆歐洲褪色

由於法國在太平洋和印度洋均擁有海外屬地，具有其他歐洲國家無法比擬的戰略和軍事立足點，法國將自己定位為印太大國之一。這次風波不但為法國國防部門造成重大經濟影響，亦令其印太戰略受挫，尤其法國質疑在美英澳整個討論過程都被蒙在鼓裏（見另稿）。

事件惹法國輿論反彈，《世界報》社評直言，拜登政府有一點與前朝特朗普政府沒有分別，即無論在戰略、經濟、 金融或衛生範疇都是「美國優先」；該報社評又指，風波反映「歐洲地位及其在世界的角色受到質疑」，反問在中美對抗陰霾下，歐洲想站在什麼位置。《回聲報》主筆羅伯坎（Lucie Robequain）就指，澳洲毀約給了法國一個教訓，即其他盟友在技術轉移上較法國更無顧忌，而且最殘酷之處是看到歐洲影響力如何衰退，正是歐洲在對華立場猶豫不決，促使美國拋下歐洲另結同盟。

（法新社/路透社/紐約時報/中央社）