【明報專訊】美國財政部昨宣布制裁7間總部設於香港的中國實體,稱這次制裁行動與伊朗有關。據其網站公告,列入制裁名單的實體包括Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group Co Ltd、大名額有限公司(Damineh Optic Ltd)、披思埃香港有限公司(PCA Xiang Gang Ltd)、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd和Yummy Be Charm Trading HK Ltd。美國同日宣布制裁多家設於黎巴嫩和科威特的融資管道,指那些管道為真主黨、支持真主黨和伊朗的融資促進公司或掛名公司提供資金。居於中國的商人哈希米(Morteza Minaye Hashemi)亦在列。美指他將錢輸送給伊朗革命衛隊精英部隊「聖城旅」,又指兩名中國公民協助哈希米開銀行戶口,並為他設於中國內地和香港的公司擔任掛名東主。