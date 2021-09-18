意國強制僱員交健康證明 歐洲最嚴 違例上班族停薪罰款 僱主疏於查證同處分

按剛宣布將於10月15日生效的新規定，凡進入工作場所前，沒有出示有效俗稱「綠色通行證」的健康證明，或者未有接種新冠疫苗、未能證明最近新冠病毒檢測呈陰性的職工，會被停薪留職；違例上班者可被罰款600至1500歐元。未有查核員工健康狀况的僱主則被罰400至1000歐元。

「綠色通行證」能顯示持有人是否已接種新冠疫苗，或最近48小時病毒檢測呈陰性，又或感染後剛康復。在意大利，現時已強制堂食、入戲院和運動場館，或乘搭列車、巴士和內陸機者均須出示「綠色通行證」。意大利早分別於今年3月和9月，下令醫護人員和教師須接種疫苗，否則會被停職。據醫生組織統計，截至周四（16日）有728名醫生因沒打針被停職，教師則有93.1%已接種至少一針。

接種率75％ 盼多400萬人打針

人口約6000萬的意大利是歐盟唯一強制受僱人士使用「綠色通行證」的成員國。意大利染疫死亡個案累計逾13萬宗，在歐洲僅次英國；目前已有逾4000萬人打齊針，佔合資格接種人士的約75%。因健康理由未能接種疫苗者，可免費病毒檢測。面對冬天流感季節將至，意大利政府盼藉新措施，促使額外400萬人接種疫苗。

星洲為老人及免疫力低者「補針」

另外，接種率達82%的新加坡，周四確診個案達910宗，回升至去年5月水平，當中社區感染個案有803宗。全國現有的2000名患者，逾98%屬輕微症狀，只有77人需輸氧，12人留醫深切治療部。該國本周起為長者和免疫力弱人士「補針」，69歲的總理李顯龍昨打第三劑疫苗，亦呼籲長者「補針」。

（路透社/法新社/CNA）

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