俄國會選舉 反對派「配票App」遭封殺

【明報專訊】俄羅斯昨起一連3天舉行國會和地方選舉，被視為2024年總統大選的預演。反對派納瓦爾尼陣營本擬通過「智慧投票」應用程式指導選民如何配票，以盡量削弱執政黨的獨大局面。但在俄羅斯官方施壓下，美國Google和蘋果公司昨日先後將相關應用程式下架，已安裝的程式亦無法繼續使用。納瓦爾尼陣營譴責事關政治審查，克宮則批評程式「違法」和「完全挑釁」。兩家公司均未有回應。
納瓦爾尼的不少盟友6月被法院裁定為「非法」極端分子，禁止參加選舉，他們通過Google和蘋果的應用程式商店提供程式，向選民提供投票策略，謀求削弱普京所屬的執政「統一俄羅斯黨」候選人的當選機會。
提供投票策略
削執政黨候選人當選機會
俄國通訊監管人員、聯邦委員會（上議院）執政黨議員等周四均曾以罰款和刑事檢控等嚴重後果，威嚇Google和蘋果刪除該程式。俄羅斯外交部更指稱該程式的開發者跟美國五角大樓有聯繫，上周傳召過美國大使投訴兩家公司干預俄國內政。到昨日投票日早上，Google和蘋果的應用程式商店將程式下架。
路透社證實找不到相關程式，也用不了原已下載的版本，惟稱有一些激進分子使用虛擬專用網絡（VPN）繞過限制，仍可下載和使用該程式。