俄國會選舉 反對派「配票App」遭封殺

納瓦爾尼的不少盟友6月被法院裁定為「非法」極端分子，禁止參加選舉，他們通過Google和蘋果的應用程式商店提供程式，向選民提供投票策略，謀求削弱普京所屬的執政「統一俄羅斯黨」候選人的當選機會。

提供投票策略

削執政黨候選人當選機會

俄國通訊監管人員、聯邦委員會（上議院）執政黨議員等周四均曾以罰款和刑事檢控等嚴重後果，威嚇Google和蘋果刪除該程式。俄羅斯外交部更指稱該程式的開發者跟美國五角大樓有聯繫，上周傳召過美國大使投訴兩家公司干預俄國內政。到昨日投票日早上，Google和蘋果的應用程式商店將程式下架。

路透社證實找不到相關程式，也用不了原已下載的版本，惟稱有一些激進分子使用虛擬專用網絡（VPN）繞過限制，仍可下載和使用該程式。

（路透社/BBC）