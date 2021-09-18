世銀營商環境報告捲造假爭議 前頭二號人物涉「托高」中國排名

前行長涉下令併入台港數據

律師事務所WilmerHale早前對《營商環境報告》（Doing Business）的數據完整性進行調查，並於周四（16日）發表報告，稱發現中國官員在2017和2018年非常希望提高排名，而格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和其他人當時正試圖說服中國支持提高對世銀撥款130億美元（1014億港元），因此現為國際貨幣基金組織（IMF）總裁的格奧爾基耶娃和時任行長金墉（Jim Yong Kim），當時與世銀的經濟學家舉行了一系列會議，討論如何改變2018年《營商環境報告》的編製方法，靠「造數」提高中國排名。

調查報告稱，一名參與《營商環境報告》編製的工作人員曾建議，透過刪除北京或上海的數據來提高中國的排名，格奧爾基耶娃當時要求對這策略進行模擬。另外，縱然報告以經濟體劃分，故世銀將香港（名義為「中國香港」）區別評分，但報告揭露，金墉曾指示員工將「中國香港」和「中國台灣」的數據也算進中國大陸內，以提高中國（本應只計內地）的排名，並在員工質疑下，繼續指示員工模擬將香港數據列入後中國所得分數。調查報告稱當格奧爾基耶娃發現「做手腳」也得不到預期效果時，她甚至「直接介入」。最終，中國的排名由本來的85位「升」至第78位。

事件反映中國政府提升自身國際地位心切，同時難免打擊格奧爾基耶娃的聲譽。她回應時說：「我根本不同意數據違規調查的結果和解讀，因其涉及我在世銀2018年《營商環境報告》中發揮的作用。」

中國促世銀全面調查

中國外交部發言人趙立堅昨回應世銀停發《營商環境報告》時說，中國政府高度重視優化營商環境工作，希望世銀以事實為依據，嚴格按照內部審查程序對有關問題全面調查，以更好地維護《營商環境報告》的專業性、公信力和世行本身及成員國的聲譽。

（華爾街日報/金融時報/BBC）