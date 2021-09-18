世銀營商環境報告捲造假爭議 前頭二號人物涉「托高」中國排名

【明報專訊】世界銀行旗艦年度報告《營商環境報告》向來受關注，惟最新數據違規調查結果，卻令報告的可信性大打折扣，原因是前行政總裁格奧爾基耶娃和時任行長金墉被揭發在任時曾逼下屬竄改《營商環境報告》的數據，靠「造數」改變中國等一些國家的排名。世銀前日（16日）表示將叫停發表《營商環境報告》，而格奧爾基耶娃回應稱不認同調查結果。
前行長涉下令併入台港數據
律師事務所WilmerHale早前對《營商環境報告》（Doing Business）的數據完整性進行調查，並於周四（16日）發表報告，稱發現中國官員在2017和2018年非常希望提高排名，而格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和其他人當時正試圖說服中國支持提高對世銀撥款130億美元（1014億港元），因此現為國際貨幣基金組織（IMF）總裁的格奧爾基耶娃和時任行長金墉（Jim Yong Kim），當時與世銀的經濟學家舉行了一系列會議，討論如何改變2018年《營商環境報告》的編製方法，靠「造數」提高中國排名。
調查報告稱，一名參與《營商環境報告》編製的工作人員曾建議，透過刪除北京或上海的數據來提高中國的排名，格奧爾基耶娃當時要求對這策略進行模擬。另外，縱然報告以經濟體劃分，故世銀將香港（名義為「中國香港」）區別評分，但報告揭露，金墉曾指示員工將「中國香港」和「中國台灣」的數據也算進中國大陸內，以提高中國（本應只計內地）的排名，並在員工質疑下，繼續指示員工模擬將香港數據列入後中國所得分數。調查報告稱當格奧爾基耶娃發現「做手腳」也得不到預期效果時，她甚至「直接介入」。最終，中國的排名由本來的85位「升」至第78位。
事件反映中國政府提升自身國際地位心切，同時難免打擊格奧爾基耶娃的聲譽。她回應時說：「我根本不同意數據違規調查的結果和解讀，因其涉及我在世銀2018年《營商環境報告》中發揮的作用。」
中國促世銀全面調查
中國外交部發言人趙立堅昨回應世銀停發《營商環境報告》時說，中國政府高度重視優化營商環境工作，希望世銀以事實為依據，嚴格按照內部審查程序對有關問題全面調查，以更好地維護《營商環境報告》的專業性、公信力和世行本身及成員國的聲譽。
（華爾街日報/金融時報/BBC）
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