寧毁對法潛艇合約 澳媒：朝野撐「緊隨美國」

兩國公司拒合作、超支、延誤

澳洲致力擴大潛艇建造的政策方向，過去12年來從未改變，但執行過程卻一波三折。早在2009年，當時由陸克文（Kevin Rudd）領導的工黨政府在國防白皮書中提出，要將澳洲的潛艇數目由6艘增至12艘。2013年大選上台前，自由黨及國家黨的聯盟已承諾會貫徹擴大潛艇建造計劃，到2016年4月時任總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）宣佈由法國「海軍集團」（Naval Group）於南澳省首府阿德萊德建造12艘傳統動力潛艇。

不過，雙方合作並不順利。《澳洲金融評論報》昨日刊登分析指出，雖然潛艇建造地是阿德萊德，但法國海軍集團計劃向澳洲提供的就業機會只有2800個，向法國提供的則高達4000個。分析還提到，法國海軍集團拒絕與澳洲廠商合作，再加上進度延誤和超支，澳洲政府早已傳出可能會撤銷合約。法國政府今年初夏拒絕簽署文件確認執行協議下一階段，相信就是涉及價錢爭議。《悉尼先驅晨報》當時的報道就指，澳洲總理莫里森向法國發出最後通牒，要法方最遲9月向澳洲表明有意繼續執行協議。

《悉尼先驅晨報》的分析提到，按照AUKUS安全伙伴關係的建造核潛艇計劃，預計要到2030年代第一艘核潛艇才會建成，較原先計劃遲至少2年，雖然政府今次在金錢和時間上都有損失，但在野工黨卻並未見提出異議，事態反映澳洲朝野已取得穩固的共識，一致支持跟隨美國以及AUKUS路線。

（悉尼先驅晨報/紐約時報/華盛頓郵報/中央社）