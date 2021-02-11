AUKUS惹法國反彈 美急安撫 法國歐盟轟事前未獲知會 澳美否認

法防長：不排除向澳洲索償

澳洲原於2016年與法國國防工業集團「海軍集團」簽署合約，訂造12艘柴油潛艇，但隨着澳洲改建核潛艇，這項合約因而告吹。法國外長勒德里昂周四狠批，美英澳的核潛艇計劃有如在「背後插刀」，最近跟美國討論印太政策時，美方並未提及計劃。防長帕利同日稱，會研究如何限制法國海軍集團的經濟損失，未排除向澳洲索償的可能性。

法國駐美大使館周四宣布，取消原定翌日在使館舉行的「切薩皮克灣海戰240周年」慶祝活動，其他地方的活動亦縮減規模。這場法軍協助阻擊英軍撤走的戰役為美國獨立戰爭的關鍵海戰之一。

布林肯：法國是重要合作伙伴

在美澳外長及防長周四會面後，美國國務卿布林肯嘗試淡化美法裂痕。他稱「沒有地區分歧」分化大西洋和太平洋伙伴的利益，美國歡迎歐洲國家在印太發揮重要作用，尤其法國是這方面的重要合作伙伴。他指美國官員在過去24至48小時曾跟法國官員談論計劃，包括在美國總統拜登、英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森周三公布消息前。澳洲總理莫里森周四也稱有事先告知法國。法國則反駁，其官員在傳媒周三泄漏消息後才得知此事，當日白宮國家安全顧問蘇利文才跟法國駐美大使艾蒂安首次面對面就此討論。莫里森昨回應稱，早在6月會見法國總統馬克龍時，已提出取消法方合約的可能性。

歐盟官員嘆在印太角色受忽視

白宮發言人亦稱，拜登的焦點是繼續維持與法英澳三國領袖的緊密關係，以實現印太地區安全等全球目標，美國將繼續與法國保持有成效和建設性的伙伴關係，又強調追求核潛艇技術是澳洲的決定。澳洲防長達頓周四與布林肯同行會見傳媒時指，常規潛艇無助澳洲擁有可延續到2040年代的「地區優勢」，而法國的核潛艇選擇不及美英。

除了法國，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利亦指歐盟事前未獲知會，他稱歐盟「須像其他國家一樣自食其力」，有需要加強在印太地區的勢力。有歐盟官員向美國有線新聞網絡（CNN）稱，適逢博雷利周四公布歐盟的印太戰略，對美英澳在前一日公布消息的時機感疑惑，認為反映歐盟沒被認真視為地緣政治參與者。

英國防相華禮仕則提到，澳洲3月先向英國提出有意建造核潛艇。多個傳媒指，莫里森去年初要求專家小組重新審視與法國的合約，最終得出改建核潛艇的結論，同年底下令國防官員與美英溝通。在6月英國主辦G7峰會時，莫里森聯同約翰遜在峰會最後一天，與拜登閉門舉行三方會談，討論核潛艇計劃。華禮仕稱理解法國對合約告吹感失望，但指這是出於澳洲對潛艇能力要求有變。

（衛報/CNN/路透社/每日郵報）