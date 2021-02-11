隊醫性侵案 體操女王：FBI延誤採行動

參議院司法委員會周三召開聽證會，調查FBI在美國女子體操隊及密歇根州立大學的體育醫生納沙性侵案中的缺失。逾330名女子指控納沙性侵，後者2016年12月被捕，2018年被判終身監禁。FBI於2015年7月着手調查，卻未正式立案，也沒有積極問取受害人的證詞，涉嫌拖延蒐證調查。

疑延誤17月立案 弄錯陳述內容

作證期間，24歲奧運體操明星比拉絲數度哽咽拭淚，明言「怪責納沙，也怪責這整個縱容其侵犯的制度」，「我們持續蒙受其害，因為FBI、美國體操協會或美國奧委會，無人作出任何所需行動來保護我們」。

25歲奧運金牌選手馬露妮（McKayla Maroney）作證稱，2015年她就遭受納沙性侵一事跟FBI探員講了3小時電話，但今年7月從司法部監察長那兒始悉，FBI在17個月後才立案，還弄錯她陳述的內容。她又批評FBI探員試圖淡化侵犯的嚴重性。

司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）表示，探員錯誤陳述馬露妮個案，可能有利納沙辯護，破壞刑事調查。FBI局長克里斯托弗‧雷稱，該探員已被解僱。

（路透社/彭博社）