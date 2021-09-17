首支全平民太空團啟程 繞地球3天 沒專業太空人同行

飛抵較國際太空站高150公里

「堅韌」號在佛州的甘迺迪太空中心由「獵鷹9」號火箭搭載發射升空，預計會飛到約579公里高的軌道，然後圍繞地球飛行。太空船每天會圍繞地球飛行15次，到周六（18日）返回地面，降落在佛州海岸。「堅韌」號飛抵的位置將較國際太空站還要高近150公里，更遠超7月亞馬遜創辦人貝索斯乘搭其公司「藍色起源」（Blue Origin）的「新謝潑德」號火箭飛到標誌地球大氣層與太空交界、海拔100公里的「卡門線」（Karman line）。

億萬富豪承擔旅程費 為醫院籌款

今次旅程費用由付款處理服務公司Shift4創辦人、38歲億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）承擔。他曾向新聞網站Axios透露金額低於2億美元（約15.6億港元）。他希望藉今次太空之旅為田納西州聖祖德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）慈善籌款。

艾薩克曼擔任今次太空任務的指揮，他除了邀請29歲骨癌康復者、現於聖祖德兒童研究醫院工作的阿西諾（Hayley Arceneaux）同行，亦透過比賽和抽獎方式分別選出鳳凰城一間社區學院的51歲教授普羅克特（Sian Proctor），以及在洛歇馬丁工作的42歲數據工程師森布羅斯基（Christopher Sembroski）一起坐飛船升空。森布羅斯基的一席原本屬於其朋友，後來獲對方割愛轉贈，至於阿西諾因骨癌而在腳植入金屬棒，她亦因此成為植入義肢進入太空的第一人。

由地面團隊控制飛行

過去5個月他們在SpaceX位於加州霍索恩（Hawthorne）的設施受訓做準備，包括模擬器訓練和緊急演習等。艾薩克曼雖獲評定可駕駛商業和軍事飛機，普羅克特亦曾是美國太空總署（NASA）的候選太空人，但由於他們與另外兩位乘客都不是專業太空人，因此都不會控制太空船飛行，有關工作將由地面團隊負責。4人除了會體驗無重狀態的生活，亦會在太空軌道上展開連串醫學實驗。他們在出發前、在太空飛行期間、返回地面後，都會被蒐集生物醫學數據及生理樣本。

（紐約時報/路透社/華盛頓郵報）