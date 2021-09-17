朝鮮首射火車搭載導彈 專家：攻擊快更機動

擊中800公里外目標

韓國和日本周三（15日）中午，偵測到朝鮮從內陸平安南道陽德郡一帶向東部海域，發射了兩枚朝版伊斯坎德爾導彈（KN-23）短程彈道導彈，繼3月25日後第二次違反聯合國安理會決議和對鄰邦構成威脅，促使安理會數小時後召開緊急會議。朝中社昨披露，這是該國鐵道機動導彈團的射擊訓練，導彈團周三凌晨接到訓練任務趕赴到中部山區，從該處瞄準並擊中東部海域800公里外的預定目標。《勞動新聞》發布照片顯示，一枚綠色導彈從一列似有3、4個車卡的火車車頂升起，冒出一團濃煙和火焰。朝鮮向來主要用輪式或履帶式發射車試射彈道導彈。朝鮮傳媒表示，鐵道機動導彈團今年1月黨大會後成立，可能會擴編為旅級部隊。韓聯社引述專家指出，鐵道機動導彈團隸屬炮兵司令部。

朝媒報道，鐵道機動導彈團是朝鮮勞動黨新國防戰略的一環，旨在作戰時，提高「同時間多發性集中攻擊」。負責指導訓練的朝鮮政治局常務委員暨黨中央委員會書記朴正天（Pak Jong Chon）表示，這次檢查射擊訓練符合勞動黨軍事戰略戰術構想，確認了首次部署的鐵道機動導彈系統的實用性，突擊檢視了新組建導彈團的備戰狀態、執行火力任務能力等，金正恩沒到現場視察發射。

分析：成本效益不划算

美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，朝鮮可利用鐵道發射更大型的載核洲際彈道導彈。分析家指出，朝鮮鐵道總長達5296公里（2019年基準），多處山區，利用來發射導彈使攻擊更靈活隱蔽，增加外國軍隊在導彈發射前先以追蹤及摧毁的難度。然而鐵道網絡設施老舊未必可靠，一旦開戰會是重點攻擊目標，容易癱瘓難迅速修復。此外，這比起其他機動發射方式，鐵道發射操作遠較複雜，且對資源緊絀的國家言並不划算，未必會全面部署。

（韓聯社/路透社/News1）