朝鮮首射火車搭載導彈 專家：攻擊快更機動

【明報專訊】朝鮮昨日（16日）表示，周三向東海（日本海）發射的兩枚彈導彈道，是首次由新成立的「鐵道機動導彈團」在火車上發射。路透社引述專家分析指出，這種發射方式相對廉宜及機動，使外界想對朝鮮先發制人變得困難，日後或有能力發射攜核的洲際導彈。彭博社指出，以火車發射導彈為朝鮮領導金正恩增加了快速攻擊區內美國盟友的選擇。
擊中800公里外目標
韓國和日本周三（15日）中午，偵測到朝鮮從內陸平安南道陽德郡一帶向東部海域，發射了兩枚朝版伊斯坎德爾導彈（KN-23）短程彈道導彈，繼3月25日後第二次違反聯合國安理會決議和對鄰邦構成威脅，促使安理會數小時後召開緊急會議。朝中社昨披露，這是該國鐵道機動導彈團的射擊訓練，導彈團周三凌晨接到訓練任務趕赴到中部山區，從該處瞄準並擊中東部海域800公里外的預定目標。《勞動新聞》發布照片顯示，一枚綠色導彈從一列似有3、4個車卡的火車車頂升起，冒出一團濃煙和火焰。朝鮮向來主要用輪式或履帶式發射車試射彈道導彈。朝鮮傳媒表示，鐵道機動導彈團今年1月黨大會後成立，可能會擴編為旅級部隊。韓聯社引述專家指出，鐵道機動導彈團隸屬炮兵司令部。
朝媒報道，鐵道機動導彈團是朝鮮勞動黨新國防戰略的一環，旨在作戰時，提高「同時間多發性集中攻擊」。負責指導訓練的朝鮮政治局常務委員暨黨中央委員會書記朴正天（Pak Jong Chon）表示，這次檢查射擊訓練符合勞動黨軍事戰略戰術構想，確認了首次部署的鐵道機動導彈系統的實用性，突擊檢視了新組建導彈團的備戰狀態、執行火力任務能力等，金正恩沒到現場視察發射。
分析：成本效益不划算
美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，朝鮮可利用鐵道發射更大型的載核洲際彈道導彈。分析家指出，朝鮮鐵道總長達5296公里（2019年基準），多處山區，利用來發射導彈使攻擊更靈活隱蔽，增加外國軍隊在導彈發射前先以追蹤及摧毁的難度。然而鐵道網絡設施老舊未必可靠，一旦開戰會是重點攻擊目標，容易癱瘓難迅速修復。此外，這比起其他機動發射方式，鐵道發射操作遠較複雜，且對資源緊絀的國家言並不划算，未必會全面部署。