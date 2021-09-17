澳棄5000億元潛艇訂單　法斥如被背後插刀

澳堅持國內購零件致進度落後

2016年法國國防工業集團「海軍集團」（Naval Group）取得價值900億澳元（約5123億港元）合約，替澳洲建造12艘先進的「攻擊級」潛艦，取代老舊的「柯林斯級」潛艇隊。不過，澳洲政府堅持大部分零件在國內採購，導致建造進度落後，且大幅超支，澳洲6月曾表示正積極研究替代方案，如今澳洲索性乘加盟AUKUS之便毁約，法國「見財化水」，稱對澳洲的決定表示遺憾，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）昨更在法國電台怒斥美國總統拜登在法國背後插刀，指其所為「不留情面、一意孤行、讓人摸不透，令人聯想到（美國前總統）特朗普的所為」，是「背信，我感到極度憤怒」。他同樣斥與澳洲建立的互信遭到背叛，「這無疑是背後插一刀」。

對於澳洲將擁有核動力潛艇，新西蘭總理阿德恩也警告，根據新西蘭長期以來的無核政策，不會允許澳洲核動力潛艇進入新西蘭領海。

澳洲加盟AUKUS勢令與中國關係雪上加霜。澳洲弗林德斯大學國際關係講師蘇利文（Michael Sullivan）指，北京勢必視AUKUS為威脅，認為澳洲在防禦事務上擴大與美英合作，威脅中國利益；但有專家認為中國對鐵礦需求大，仍須依賴澳洲，估計北京就算為了AUKUS而懲罰澳洲，力量也可能有限。

（路透社/彭博社）