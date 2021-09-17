黃東：中國核潛艇遜美 噪音成致命傷

他提到關鍵在於自然循環反應堆。反應堆的冷卻劑泵是核潛艇發出噪聲的主要來源之一，自然循環則是指不用冷卻劑泵推動，僅靠冷卻水的自動對流帶走核反應堆堆芯熱量。他指出，美國在70年代已做到這點，但中國在較近代的093A型核潛艇才開始試行。

反潛能力需時改進

中國常規潛艇有不少已升級為AIP，即不依賴空氣的推進系統，較柴油潛艇在水下續航更久，但他稱，這款潛艇留在水中的時間和航行速度仍不及核潛艇，難部署在全球作戰。儘管中國的水面和空中反潛能力在近10多年的進步矚目，但他認為現階段，美國和日本仍在反潛方面領先。《金融時報》亦引述台灣前參謀總長李喜明指出，長程反潛戰是最複雜和高風險的行動之一，「解放軍精通這點所需的時間，大概比澳洲建造和部署核潛艇長」。

黃東又指出，在美英兩個大國幫助下，澳洲的核動力潛艇起步點必然較其他國家先進，但澳洲本身缺乏核基建，而潛艇由核提供動力與否是「幾何級數的難度」，相信澳洲在初期要組合技術亦不容易。隨着韓國已宣布研究建造國產核動力潛艇，他認為日本亦可能跟隨，憂慮東亞勢成最多核潛艇部署的地區。

明報記者