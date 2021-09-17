美英助澳建核潛艇 印太新同盟制華 注重海事國防技術 中國外交部：損地區穩定

打造8艘 強調不攜核武

美國總統拜登、英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森以視像形式，宣布建立三方安全伙伴關係「AUKUS」，名字由三國英文國名首字母縮寫而成。在新聯盟首個項目，美英將協助澳洲建立至少含8艘核動力潛艇的艦隊。三國領袖強調，新潛艇由核能提供動力，但不會配備核武，以履行核不擴散承諾。在事前向傳媒簡介的美國高級官員稱，核動力潛艇可更寧靜且快速地航行，續航時間亦較長，可於南海等更遠離澳洲的地方行動，有助澳洲海軍在印太地區提起威懾作用。

拜登稱，計劃旨在確保三國都具備最現代的能力，以應對及抵禦「迅速演變的威脅」。莫里森則強調三國尊重自由與法治，新同盟將有助保障印太地區安全，又提到會在南澳省首府阿德萊德建造這批潛艇。三國將展開為期18個月的諮詢期，敲定計劃細節，包括人手、培訓要求以至生產時間表。有美國官員指出，由於澳洲沒有任何核基建設施，這項工作或需持續數年。澳洲因此撕毁在2016年與法國造船廠簽訂、近千億澳元的潛艇合約，引起法國不滿（見另稿）。白宮昨稱，美國在宣布成立AUKUS前，曾就該「三國同盟」與法國作高級別會談。

先進國防系統領域增合作

新同盟亦加強在網絡安全、人工智能、量子科技和海底能力等領域合作。約翰遜昨稱，三國伙伴關係以核動力潛艇為起點，料未來更可加快上述領域的先進國防系統發展。《金融時報》引述英國官員稱，相比起共享情報的「五眼聯盟」（美、英、澳、新西蘭、加拿大組成），新同盟側重海事和國防技術。莫里森昨再宣布加強長程打擊能力，包括購入美國「戰斧」巡航導彈，其後又稱隨時準備好與中國國家主席習近平會談。

三國領袖未有提及中國，美國官員亦稱並非要針對特定國家，但面對中國在印太地區的權勢和影響力與日俱增，尤其南海和台海局勢日趨緊張，外界普遍視新聯盟旨在抗衡中國。美國官員指出，拜登上周四與習近平通話時沒提及這項計劃，但有強調美國決心在印太地區發揮重要作用。官員亦稱，華府只在1958年與英國分享過核推進技術，有關技術極度敏感。歐盟昨亦稱，事前沒獲告知美英澳建聯盟。

智庫：澳可顯示成「持核大國」

美國智庫「美國企業研究所」外交及國防政策部主管謝克（Kori Schake）認為，這計劃「提醒中國一旦其構成的威脅變得極其嚴重，澳洲具備技術上的能力及盟友關係，足以成為持核大國」。他又指美國從阿富汗撤軍的亂象，這是拜登政府展示對盟友安全承諾好時機。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，三國的核潛艇合作「嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽」，美英向澳洲出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明兩國將核出口作為地緣政治博弈的工具，是極不負責任的行徑。

（路透社/金融時報）