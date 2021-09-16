fb疑隱瞞IG負面影響青少年心理

《華爾街日報》依據所獲內容資料說，fb從2019年起的3年間，都有通過焦點小組（focus group）、網上調查等方式，研究IG對青少年用家的影響。2019年一項研究指32%受訪少女表示「當她們不滿身體，IG使她們感覺更差」。另一研究顯示，青少年指IG使他們焦慮、抑鬱比例增加。對於萌生自殺念頭的英美青少年中，有13%英國人和6%美國人發現自殺念頭是源於IG。不過，報道指fb有意淡化問題，亦沒有怎樣謀求解決。

美國參議院商務委員會的消費者保護小組主席布盧門撒爾（Richard Blumenthal）等，周二批評fb「顯然沒有承擔責任的能力」，「重利潤而輕兒童、青少年的健康和生命」。參議員們表示正在聯絡fb內部爆料人，設法調查fb「知道什麼和何時知道」。

IG目前有逾四成用家在22歲或以下，其中在美國約有2200萬名青少年會每日都會登入IG，美國青少年平均花在IG的時間是fb的2倍。

（華爾街日報/彭博社）