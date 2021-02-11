BBC：塔利班就內閣爆爭拗 副總理與難民部長爭執後 離開首都

歸功外交戰鬥現分歧

塔利班上月15日佔領喀布爾後，上周二（7日）公布臨時政府成員名單。塔利班消息人士向BBC透露，巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）與塔利班分支「哈卡尼網絡」要員、難民部長哈利勒（Khalil ur-Rahman Haqqani）在總統府爆發激烈爭執，兩人的支持者更在旁大打出手。一名駐卡塔爾的塔利班成員和一名知情者也證實，巴拉達爾與哈利勒上周起爭拗。

雙方支持者總統府大打出手

BBC引述消息人士指出，爭拗源於巴拉達爾不滿塔利班臨時政府的組成架構，以及就塔利班重掌政權的功勞歸誰出現分歧。巴拉達爾認為應歸功像他那樣負責外交事務的人，哈卡尼網絡成員則認為這是透過戰鬥而實現的勝利。巴拉達爾在2020年曾與時任美國總統特朗普通電話，是首位與美國總統直接溝通的塔利班高層，並代表塔利班在多哈簽訂美軍撤出阿富汗的協議。

塔利班否認副總理被殺 未供證據

塔利班消息人士向BBC表示，巴拉達爾在爭吵後離開喀布爾，前往南部城市坎大哈。周一在塔利班官方網站發布的一段據稱屬於巴拉達爾的錄音中，他說：「無論我現在人在哪裏，我們一切安好。」BBC無法核實有關錄音的真偽。塔利班否認內部有爭拗，又稱巴拉達爾現在安全，但對於其下落卻先後作出矛盾「澄清」。塔利班發言人稱，巴拉達爾到坎大哈跟塔利班最高領袖會面，後來又向BBC稱，巴拉達爾「感到疲累，希望稍作休息」。

由於巴拉達爾沒公開露面一段時間，周日也沒會見到訪的卡塔爾外長，引起他被殺傳聞。塔利班周一駁斥有關說法，但未提供任何證據。有分析指，巴拉達爾已在內鬥中敗陣，他未如最高領袖阿洪扎達的兩名副手般，在新政府中領導任何重要部門。該兩名副手哈卡尼網絡首腦西拉傑丁和組織始創領袖奧馬爾之子雅各布，分別出任內政部長和國防部長。

（BBC/衛報/路透社/法新社）