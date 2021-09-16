罷免案公投 民主黨加州州長留任

53歲的紐森（Gavin Newsom）周二晚在加州首府薩克拉門托道：「我懷着謙卑心情，感謝數以百萬履行投票權責任的加州人。經濟公義、社會公義、種族公義、環境公義，我們這些價值觀在加州取得很大進展，這都在今晚的選票中反映出來。」

任內嚴控疫情 獲大比數支持

紐森2018年約憑62%選票當選州長，任內遇上極端乾旱與嚴重山火外，還有新冠疫情等重大考驗。他厲行嚴格保持社交距離措施，迅速封城、下令停課、要求民眾接種新冠疫苗，被讚控疫表現良好，但也招來窒礙經濟、損害個人自由等埋怨。該州共和黨人早前徵集得2018年選舉的12%選民聯署，啟動加州法下的「召回」罷免機制，並於周二舉行公投。選民要回應兩條問題：一，應否撤換紐森？二，若然，由誰替補？原本多項民調反映共和黨人特別熱中選舉，紐森並非勝券在握，隨時可能繼2003年後史上第二位被召回的加州州長。然而周二晚點算了58%選區的初步結果，顯示約有66%選民認為紐森該留任，只有34%贊成撤換。

多個傳媒反映紐森之所以能「過關」，因民主黨支持者踴躍投票。他們除了認同其防疫政策，更擔心該州落入共和黨之手。民調顯示有64%受訪選民認為，「召回」是共和黨奪權手段。

選前的民調顯示替代紐森的46名人選，以69歲保守派黑人清談節目主持埃爾德（Larry Elder）居首。他周二獲44%贊成換州長的選民支持，但已承認落敗。

（彭博社/路透社）