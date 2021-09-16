華郵記者揭露 軍方憂特朗普任內最後數月失控 新書：美參謀總長曾致電中國保不開戰

【明報專訊】美國傳媒周二（14日）報道，「水門案」名記者伍德沃德有份撰寫、將於下周二（21日）推出的新書披露，在前總統特朗普任期尾聲，美軍參謀長聯席會議主席米利憂慮特朗普或會對中國發動軍事襲擊，兩度秘密致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向對方保證美國政府穩定，不會發動攻擊，甚至承諾襲擊亦會先向對方發出警告。報道引起共和黨人強烈反彈，特朗普稱沒想過攻擊中國，若內容屬實，米利應因叛國罪受審。有共和黨參議員去信現任總統拜登，要求解僱米利。米利的發言人昨日間接證實新書內容，稱與中國軍方對話是米利的職責，總統拜登亦稱全面信任米利。
新書Peril（暫譯《危險》）由《華盛頓郵報》副主編伍德沃德（Bob Woodward）和政治記者科斯塔（Robert Costa）撰寫，他們稱內容來自逾200個內幕人士的訪問。《華郵》引述新書指，米利（Mark Milley）去年10月30日（即美國大選前4天）首次致電李作成。當時美軍在南海軍演觸發緊張局勢，加上特朗普對中國言論日趨激烈，米利檢視情報後，認為中國相信美方準備發動攻擊。他日益憂慮擦槍走火的可能性，因而致電李作成，向對方保證美國政府穩定，沒準備對中國發動攻擊。據新書描述，米利向對方稱：「我們已彼此認識5年，若我們要進攻，我會事先打電話給你，這不會是突襲。」
稱「彼此認識5年」 倘進攻先告知
米利今年1月8日第二度致電李作成，安撫中方對兩天前美國國會山莊騷亂的憂慮。《紐約時報》指，李作成提到中國領導層擔心美國政府不穩，米利則保證美國「百分百穩定」，但在通話後認為李作成並未放心。《華郵》提到，他相信中國感到受威脅後會採取行動，於是當日聯絡美軍印太司令部將領，建議延後軍演，獲對方接納。
免威脅中國 促印太司令延後軍演
同日稍後，米利與眾議院議長佩洛西通話。米利認為，特朗普在大選後出現「神智衰落」，並向佩洛西談及。佩洛西當時公布與米利通話，詢問可如何防止「不穩定」的總統發起軍事行動。據作者取得的通話紀錄，佩洛西向米利形容特朗普「瘋了」，國會山莊騷亂「進一步證明其瘋狂」，米利稱同意她所說的一切，並保證有許多核查機制防止總統的極端舉動。他在通話後召開軍方高層會議，回顧啟動核武的固有程序，他稱只有總統可下令進行核打擊，但要求官員承諾必須確保他參與其中。
除了對華，特朗普對伊朗的取態亦惹個別官員關注。該書稱在討論伊朗核計劃時，特朗普拒絕排除打擊伊朗的可能性，甚至對此表現好奇。
特朗普：應控以叛國罪受審
米利的辦公室和國防部拒絕回應事件。報道惹共和黨人撻伐，特朗普稱若米利真的背着總統與中國參謀長打交道，米利應以叛國罪受審。他續稱自己從未想過攻擊中國。參議院情報委員會最高級共和黨人魯比奧（Marco Rubio）去信拜登，指控米利削弱美軍總司令（由總統兼任）和「考慮將機密資料叛國地泄漏給中國共產黨」，要求立即辭退米利。