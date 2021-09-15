副總理疑命喪派系鬥爭 塔利班否認

巴拉達爾未見卡塔爾外長惹揣測

近日流傳巴拉達爾支持者與組織最大派系「哈卡尼網絡」的人員爆發衝突，巴拉達爾在槍戰中被殺或受重傷。兩邊陣營早傳不和，但塔利班周一起嘗試闢謠，首先發布巴拉達爾助手的手寫短信，指他人在坎大哈，繼而發言人公布宣稱是巴拉達爾的語音信息，強調後者的死傷說法是「謊言」，但背景採用其舊相。及後塔利班再公布據稱是巴拉達爾在坎大哈開會的影片，但未知何時拍攝，路透社也稱未能核實有關影片。

政策研究組織「阿富汗分析家網絡」指出，巴拉達爾已在塔利班組建新政府的內鬥中敗陣，他在塔利班復辟前原是最高領袖阿洪扎達3名副手之一，卻在新政府成為唯一未掌管重要部門者，哈卡尼網絡現任首腦西拉傑丁和組織始創領袖奧馬爾之子雅各布分別出任內政部長和國防部長。

「阿富汗分析家網絡」還指出，塔利班攻佔喀布爾近一個月，阿洪扎達也未在公開或私人活動中露面，或顯示他可能已不在人世。塔利班曾隱瞞奧馬爾去世兩年，其間繼續以其名義發表聲明。

（路透社/衛報）

（阿富汗變天）