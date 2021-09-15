塔利班高層：男女禁同室共事 變相阻女性工作 涉違對外承諾

接近塔利班領導層的哈希米（Waheedullah Hashimi，圖）向路透社表示，儘管國際社會施壓要求允許女性在她們希望的地方工作，但塔利班仍會全面實施伊斯蘭教法，「我們為了將伊斯蘭教法體系帶到阿富汗而奮鬥了近40年。伊斯蘭教法不容許男女共聚一起或坐在同一屋簷下。男女不可一起工作，這點很清楚，她們不會獲准到我們辦公室及在我們的政府部門上班」。他又明言，有關禁令將適用於傳媒及銀行等行業。

禁令適用傳媒銀行

哈希米表示，女性可在特定情况下與家庭成員以外的男性接觸，例如向男醫生求診。他說，女性可以讀書及可從事教育及醫療行業，會建立僅供女性使用的設施，「我們當然需要女性，例如在醫學和教育領域。我們將為她們設立獨立的機構、獨立的醫院，可能還有獨立的大學、學校和宗教學校」。臨時政府高等教育部長周日（12日）表示，女性可繼續讀大學，但必須男女分隔上課。

人權專員斥看守內閣欠包容性

塔利班發言人穆賈希德在首都喀布爾被攻陷後數日曾稱，女性是社會重要組成部分，她們可在不同部門工作，但上周二（7日）公布的臨時政府府內閣是全男班，且不少報道稱女性從職場被趕回家。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周一抨擊塔利班在保障女權和建立包容政府上違反承諾，稱她對「所謂的看守內閣缺乏包容性感到失望，當中沒有女性，也只有很少非普什圖族人」。她又指有「可信指控」稱阿富汗前安全部隊人員遭報復殺害，一些為前政府工作的人被捕，其後被發現死亡。

反抗軍據地 傳塔利班殺20平民

英國廣播公司（BBC）亦報道，塔利班在反抗軍根據地潘傑希爾河谷殺死至少20名平民。報道引用一段來拍自該省路邊的影片，顯示一名身穿軍服的男子被塔利班戰士包圍，槍聲響起後倒地。目前不清楚被殺的男子是否武裝組織成員，因穿著作戰服在該地區很常見，但在影片中，一名旁觀者堅稱被殺男子是平民。BBC證實，在潘傑希爾至少有20宗類似死亡事件。

聯合國周一在瑞士日內瓦開會，與會國承諾提供超過10億美元援助塔利班，秘書長古特雷斯呼籲國際社會與塔利班來往，並提供救命物資給當地人。世界糧食計劃署估計，阿富汗有1400萬人瀕臨餓死。

（路透社/BBC/法新社）

（阿富汗變天）