路透：馬里勢允俄僱傭兵入境支援

報道稱，馬里軍事委員會允許獲俄羅斯官方支持的私人軍事企業瓦格納（Wagner Group）在馬里開展開業務。一名關注西非事務的歐洲消息人士及一名西非安全消息人士稱，俄僱傭兵將訓練馬里軍隊並為高官提供保護，可能涉及最少1000名僱傭兵，另外2名消息人士認為人數會較少。路透社無法確認可能參與的僱傭兵人數、僱傭兵服務費及馬里軍政府簽署協議的主要目的。4名消息人士稱，瓦格納每月將獲得約60億非洲法郎（約8400萬港元）服務費。

外交消息人士又指，法國已展開外交行動阻止協議，包括尋求美國等伙伴協助，以說服馬里軍事委員會不要推進協議，並派遣外交高官往莫斯科和馬里商討。消息人士補充說，法國擔心俄羅斯僱傭兵進入馬里將破壞其在該國持續10年的反恐行動，以及在西非薩赫勒地區（Sahel）對抗與恐怖組織蓋達和伊斯蘭國（ISIS）有關的人員的行動。同時，法國尋求縮減有5000名士兵參與的「巴爾赫內行動」的規模，重組部隊，使更多歐洲伙伴加入其中。

法國展外交阻止 憂破壞當地反恐

法國外交部未回應消息，但該國外交消息人士批評瓦格納干預其他國家事務。馬里國防部發言人說，鑑於當前局勢，馬里輿論支持與俄羅斯進一步合作，但未決定合作性質。

（路透社）