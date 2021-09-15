混合亞洲象基因 美科學家冀「復活」長毛象

已籌1500萬美元 盼6年內誕首批幼象

哈佛醫學院遺傳學教授丘奇（George Church）提倡，長毛象和目前瀕危的亞洲象有共同祖先，或可透過修改亞洲象的基因組，製造外觀和行為近似長毛象的大象。他為這目標跟科技企業家拉姆（Ben Lamm）成立公司Colossal，首階段籌得1500萬美元（約1.1億港元）。計劃原理是從長毛象遺骸提取基因組，再跟亞洲象對比，找出令長毛象擁有長毛和厚脂肪層等禦寒特徵的基因，再在實驗室製造帶長毛象DNA的胚胎，植入代孕的雌性大象或人造子宮。研究人員盼6年內有首批幼象。

項目標榜可協助保育亞洲象在北極生活，長遠是將數千混合體放到西伯利亞凍原來保護生態。今凍原以苔蘚為主，長毛象在世時卻是草原，部分科學家認為長毛象透過分解苔蘚、撞倒樹木和以糞便提供肥料，維持草原發展。科學界對能否培育出類似長毛象的大象表懷疑，而且涉嚴重道德問題，例如製造生物學上所知有限動物或違反人道準則，放生這種大象也或深遠改變凍原生態，決定權誰屬亦惹爭議。

（衛報/紐約時報）