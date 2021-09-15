歐美定2023年死線 減排甲烷三成

每年達50℃日子較1980年增一倍

BBC利用歐盟轄下「哥白尼氣候變化服務」製作的全球氣象數據庫ERA5，分析1980至2020年每天的最高氣溫，並計算每年超過50℃的日子和位置數量，結果發現，自1980年以來，超過50℃的總日數反覆增加，而且在更多地方發生。1980至2009年間，最高氣溫超過50℃的日子平均為每年約14天，但到2010至2019年已增至26天，主要發生在中東和非洲地區，同一時期，氣溫達45℃或以上的日數平均每年多出兩周。

分析亦發現，最近10年最高氣溫較前30年的長期平均值高0.5℃，東歐、非洲南部和巴西上升1℃以上，北極和中東部分地區更上升2℃以上。英國牛津大學環境變化研究所副所長奧托（Friederike Otto）指，酷熱日子增加「可100%歸咎於燃燒化石燃料」。高溫對人類和自然帶來致命影響，對建築、道路和電力系統亦是一大問題。

學者：酷熱日子增 歸咎燃化石燃料

另外，路透社報道，美國和歐盟預料會在周五公布「全球甲烷承諾」，在2030年或之前將人為甲烷排放較2020年水平削減至少30%。甲烷是繼二氧化碳後最大的氣候變化成因，據報道取得的草案文件，承諾將涵蓋主要甲烷排放源，包括石油和天然氣基建出現滲漏狀况等。這次承諾正值華府和布魯塞爾爭取在11月聯合國氣候峰會前，推動更多主要經濟體採取行動。

（BBC/路透社）