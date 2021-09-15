憂「無人權區」方式營運 專家促嚴管監控工具

NSO疑6年前已具「零點擊」技術

今次發現的「零點擊」技術令網絡安全專家更難察覺間諜軟件存在，外界多年來揣測NSO早已具備這項技術，2015年，有黑客攻擊NSO競爭對手之一、總部設在米蘭的間諜軟件公司Hacking Team，並披露其電郵，顯示其客戶曾聲稱NSO已研發這種零點擊技術。同年，《紐約時報》取得NSO的市場推廣資料，當中亦提及零點擊技術。2019年，研究人員曾發現類似的NSO零點擊技術，針對1400名WhatsApp用戶。多倫多大學旗下的「公民實驗室」組織去年亦發現一道數碼蹤迹，顯示NSO或能用零點擊技術讀取蘋果iMessage，但一直未能發現完整技術。

多國政府或用「飛馬」監控

NSO多年來備受爭議，該公司屢屢強調會嚴格審查客戶的人權紀錄，要求客戶只用其間諜軟件來對付罪犯和恐怖分子，但過去6年，一直有報道指「飛馬」被用在沙特阿拉伯、阿聯酋和墨西哥等地的社運人士、異見分子和律師等的手機上。今年7月，國際特赦和法國非牟利組織Forbidden Stories更與全球17間傳媒調查，披露5萬多個電話號碼，稱是多國政府用「飛馬」監控的可能目標，令NSO再成審查焦點。

（紐約時報/聯合國網站）