黑客「零點擊」入侵 蘋果急更新系統 瞄準iMessage圖像處理漏洞 逾16億部產品受影響

NSO沙特異見者求助 揭以國科企入侵

公民實驗室（Citizen Lab）是多倫多大學旗下一個學術研究組織，專門調查針對記者和異見人士的網絡攻擊。今年初一名沙特阿拉伯異見者向公民實驗室求助，後者3月起開始調查和挖掘線索，後來發現異見者手機被NSO研發的軍事級間諜軟件飛馬（Pegasus）入侵。公民實驗室研究人員斯科特－雷爾頓（John Scott-Railton）說，當時還不清楚飛馬如何被安裝到手機上，直至上周在檢查手機的備份時，研究人員發現一份攻擊代碼的副本，顯示黑客向目標電子產品傳送出GIF（一種圖像文件格式）文件，但那其實是含有病毒的PDF文件，蘋果產品的iMessage程式誤以為那是圖像而開啟文件，令設備受感染。公民實驗室根據攻擊代碼的命名規則、軟件的行為模式和其中一個漏洞特徵，鎖定幕後黑手就是NSO集團的軟件。

不點擊連結仍中招 用戶警覺無用

這種襲擊之所以令人憂慮，是因為它屬於「零點擊」（Zero-Click）技術，意味用戶就算有警覺性，沒有點擊連結或打開文件，手機都會自動被感染。斯科特－雷爾頓直言，凡是裝有iMessage的電子設備都有可能被悄悄感染。他又表示，襲擊中所用的軟件「非常罕見，很可能成本高昂，意味它經過大量的開發工作」。《紐約時報》指出，有被入侵風險的蘋果產品超過16.5億部。

除了iPhone的iOS作業系統外，飛馬還可能襲擊蘋果的Mac電腦、平板電腦iPad和智能手表Apple Watch的iMessage。蘋果公司周一已分別為各電子平台推出修補程式。其聲明寫道：「在發現iMessage可被利用的漏洞後，蘋果迅速開發了補丁程式，並在iOS 14.8版本中推出修復，以保護我們的用戶。」蘋果呼籲用戶立即將電子設備的作業系統更新至iOS 14.8、MacOS 11.6和WatchOS 7.6.2。蘋果又在聲明中稱：「描述中的襲擊極其複雜，這種攻擊軟件需要花費數以百萬計美元開發，使用期往往很短，並用於針對特定的個人」，意味「此類攻擊對我們絕大多數用戶來說並不構成威脅」。

NSO監控惹爭議 堅稱用於反恐反犯罪

NSO集團強調，其客戶必須確保飛馬軟件是用於反恐和反犯罪，但早在今年7月已被揭發用於監控數以萬計人權活躍人士、記者甚至國家元首，被入侵電子產品的資料會被轉送到NSO的客戶，通話被截聽，其鏡頭和咪高峰也會被隨時開啟用作偷拍和偷錄。NSO周一發表的聲明拒絕正面回應事件，只說：「NSO集團將繼續為全球各地的情報和執法機構提供拯救生命的技術，以打擊恐怖和犯罪行為。」

（華爾街日報/衛報/中央社）