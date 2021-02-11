抗Delta效果成疑 西方疫苗採購難度降 WSJ：巴西轉軚 叫停增購科興

巴西科興接種比例 由八成跌穿35%

巴西開始疫苗接種計劃的首兩個月，採用的疫苗八成都是科興疫苗；該國採購了1億劑科興新冠疫苗，幾乎所有疫苗都已供注射，約三分之二巴西人已接種一劑，約三分之一則接種了兩劑。然而科興接種比例目前已跌至不足35%，其一因素是巴西加緊本地生產牛津-阿斯利康疫苗。

巴西去年最後階段臨牀研究顯示，科興疫苗雖在預防死亡個案相當有效，但以預防有症狀感染計是其一效率最低的疫苗，約為50.4%。巴西衛生部門截至上月仍在考慮增購3000萬劑科興疫苗，但《華爾街日報》引述巴西政府發言人指，當局已不再討論這項增購事宜；衛生部長凱羅加月初也指，政府不再建議使用科興作為加強劑，建議改用BioNTech-輝瑞（BioNTech疫苗）疫苗。當地負責生產科興疫苗的布坦坦研究所向《華爾街日報》稱有關採購討論沒有進展，亦沒簽署協議。

隨着美國疫苗接種步伐放緩，令部分BioNTech和莫德納疫苗可騰出供應海外，促使更多發展中國家開始放棄採用科興和國藥疫苗，例如巴西鄰國秘魯早期幾乎都採用國藥疫苗，但如今都以BioNTech代替。

衛生部長：第三針棄科興 改用BNT

雖然中國製疫苗應付變種病毒株的效果令人質疑，但早期對很多未能及早取得西方疫苗的國家而言，是重要的抗疫工具。美國哈佛大學和巴西佩洛塔斯大學研究指，約1.4萬名80歲以上巴西民眾若不接種可供注射的疫苗（大部分為科興疫苗）將會死亡；巴西前衛生部長曼代塔指出：「科興疫苗發揮作用，它幫助了很多。」

（綜合報道）

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