挪威大選工黨勢上台 能源轉型政策成焦點

【明報專訊】挪威國會大選周一（13日）完成投票，氣候變化和經濟不平等是今屆大選重要議題，而選舉結果將影響這個北歐最大產油國未來的石油和天然氣開採活動。目前在民調領先的中間偏左工黨，預計將取代執政8年、首相索爾貝格（Erna Solberg）領導的中間偏右保守黨，工黨黨魁斯特勒（Jonas Gahr Store）將成下任首相。
石油業佔挪威國內生產總值（GDP）14%及全國出口超過40%，相關直接職位有16萬個，但該國95%電力都是來自水力發電。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）上月發表「人類紅色警報」報告後，氣候變化更成為挪威大選的首要議題，執政保守黨及工黨均主張給予石油公司時間，循序漸進地轉到綠色技術。
需至少兩小黨支持組政府
民調顯示，工黨雖然有望成為第一大黨，但仍需要至少兩個小黨支持才能擁大多數國會議席。工黨黨魁斯特勒屬意與中間黨和社會主義左翼黨合組政府，但最終可能額外需要依賴極左的紅黨或要求2035年前全面停產石油的綠黨支持。
綠黨力倡立即停止所有石油開採及設下2035年死線，與工黨希望循序漸進的取向相左，斯特勒強調其政府將致力減排，以達至《巴黎協定》目標，但拒絕對任何能源政策設下死線，他周日說：「我認為結束石油與天然氣業，在我們氣候和工業政策上都會是錯誤的決定。」