挪威大選工黨勢上台 能源轉型政策成焦點

石油業佔挪威國內生產總值（GDP）14%及全國出口超過40%，相關直接職位有16萬個，但該國95%電力都是來自水力發電。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）上月發表「人類紅色警報」報告後，氣候變化更成為挪威大選的首要議題，執政保守黨及工黨均主張給予石油公司時間，循序漸進地轉到綠色技術。

需至少兩小黨支持組政府

民調顯示，工黨雖然有望成為第一大黨，但仍需要至少兩個小黨支持才能擁大多數國會議席。工黨黨魁斯特勒屬意與中間黨和社會主義左翼黨合組政府，但最終可能額外需要依賴極左的紅黨或要求2035年前全面停產石油的綠黨支持。

綠黨力倡立即停止所有石油開採及設下2035年死線，與工黨希望循序漸進的取向相左，斯特勒強調其政府將致力減排，以達至《巴黎協定》目標，但拒絕對任何能源政策設下死線，他周日說：「我認為結束石油與天然氣業，在我們氣候和工業政策上都會是錯誤的決定。」

（法新社/路透社）