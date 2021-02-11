蓋達領袖911講話 未釋已死猜疑

沒提塔利班復辟 料未必近期拍攝

專門監察聖戰組織網站的情報組織SITE表示，策動911恐襲的蓋達組織在上周六911恐襲20周年當日發表該段影片。在長61分鐘37秒的影片中，扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）表示，耶路撒冷永遠不會被「猶太化」，又讚揚今年1月1日在敘利亞針對俄羅斯軍隊的蓋達襲擊。SITE又點出，雖然扎瓦希里提到美國在阿富汗經歷20年戰爭後撤走，但稱美國與塔利班今年2月時已達成撤軍協議，而片段內容並沒有談及塔利班復辟，因此其言論未必反映片段是在近期拍攝。

去年11月開始盛傳扎瓦希里病死，之後蓋達一直沒有發放其影片或其他證明他在世的證據，蓋達高層亦沒有公開澄清。SITE總監卡茨（Rita Katz）在twitter發文說：「他（扎瓦希里）仍然可能已死，如是的話，會是在今年1月或以後的事。」

許多蓋達高層人員原囚於巴格拉姆空軍基地羈留中心，但塔利班武裝人員上月佔領該處美軍早已撤出的據點後，釋放該些蓋達人員。美軍參謀長聯席會議主席米利早前警告，阿富汗有可能發生內戰，如此的話蓋達將會在當地捲土重來。

（Politico/Axios）